Дело не в политике, а в шахтах: в США назвали причину, почему Пригожин бросает все силы на захват Бахмута

В США считают, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин бросает все силы на штурм Бахмута не в политических целях. В действительности он хочет взять под свой контроль соль и гипс из шахт вблизи этого украинского города.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома. Как рассказал чиновник в четверг, есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами.

Известно, что ранее США обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в ЦАР, Мали, Судане и других местах, чтобы помочь финансировать войну Москвы против Украины. Эти обвинения Россия отвергла как "антироссийскую ярость".

Пригожин, который попал под санкции западных стран за свою роль в "Вагнере", в четверг попрощался с бывшими заключенными, которые отбывали свои контракты в Украине, и призвал их избегать искушения убивать, когда они вернутся к гражданской жизни.

Из своего отряда, насчитывающего почти 50 тысяч наемников, "Вагнер" потерял более 4100 убитыми и 10 тысяч ранеными, в том числе более 1000 убитыми в период с конца ноября по начало декабря под Бахмутом, сообщил Reuters официальный представитель США.

При этом Белый дом заявил в конце декабря, что группа "Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине, что является признаком растущей роли ЧВК в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба на утро 6 января, ВСУ отбили атаку захватчиков возле Стельмаховки и Бахмута. Бои за Бахмут не прекращаются – спутниковые снимки разрушенного города попали в сеть.