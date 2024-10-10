Демобилизация военных до 25 лет: Стефанчук озвучил риски для фронта

В Украине проводили мобилизацию ограниченно годных военнообязанных в возрасте с 18 до 25 лет "из-за несовершенства законодательства". То есть теперь таких военных нужно демобилизовать. Однако в Раде не планируют рассматривать этот вопрос.

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Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Причем он сам назвал таких военнообязанных "детьми", но заметил, что решение об их демобилизации было бы "популистическим".

"Просто демобилизация – это обрушение отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации", – заявил он.

Спикер украинского парламента подчеркнул: чтобы демобилизовать эту категорию военных, "надо понять, кто придет на их место". Стефанчук сослался на большое количество консультаций и обсуждений этого вопроса с военным руководством, но, судя по его словам, ответ на него пока не найден.

Однако Стефанчук отметил, что военное руководство выполняет свое обещание и "ошибочно мобилизованных" людей до 25 лет не удерживает на сложных участках фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, которым запрещается мобилизация юношей в возрасте от 18 до 25 лет, но не всех, а только из числа лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Правда, принятый в парламенте законопроект еще не подписан президентом Украины.

Но несколько недель назад власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья.

Нардепы также объяснили, что в настоящее время в парламенте не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет: сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в ВРУ на повестке дня оно не стоит.

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