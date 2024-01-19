Деморализация растет: в ЦНС рассказали о больших проблемах врага и назвали причину

На временно оккупированных территориях Донетчины наблюдается снижение морально-психологического состояния среди военных РФ. Личный состав врага употребляет алкоголь и наркотики, что в результате приводит к оставлению оккупантами боевых позиций.

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Об этом 19 января рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС). "Деморализация среди оккупационных войск растет", – говорится в сообщении на сайте центра.

По данным ЦНС, за прошедший месяц среди оккупантов значительно снизился уровень боевого применения войск, а именно из-за больших потерь живой силы и техники.

При этом представители так называемой "комендатуры" армии РФ продолжают задерживать оккупантов, совершающих уголовные правонарушения.

"Среди личного состава противника традиционно продолжается тенденция распития алкогольных напитков и употребления наркотических веществ, что приводит в том числе к оставлению боевых позиций на направлениях боевого столкновения", – отметили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий передавать любую информацию о расположении и передвижении захватчиков на официальный бот ведомства, поскольку каждый может приблизить победу Украины над оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что РФ на Авдеевском направлении не может прорвать украинскую оборону и теряет сотни человек в сутки. При этом оккупанты добивают своих раненых, и потери сказываются на моральном состоянии захватчиков.

– Оккупанты из-за нехватки кадров завезли на временно захваченные территории Украины Запорожской области медиков из Республики Карелия. Тем не менее, уровень медицинских услуг в оккупации остается крайне низким.

– Оккупированный Мариуполь на Донетчине находится на пороге эпидемии. За последние четыре недели в городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями.

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