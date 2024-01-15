Россия завезла на Запорожье врачей из Карелии, медуслуги на критически низком уровне – ЦНС

Страна-агрессор Россия снова незаконно отправила на временно захваченные территории Украины в Запорожской области российских медиков. На этот раз в незаконные командировки отправились врачи из республики Карелия.

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При этом уровень медицинских услуг в оккупации остается крайне низким. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 14 января.

"Из-за нехватки кадров на ВОТ оккупанты продолжают завозить медицинские бригады с территории России. Это происходит на ротационной основе с выплатами премии для участников незаконной командировки. Сейчас на ВОТ Запорожской области развернули работу медицинские бригады из Карелии", – говорится в сообщении.

В частности в оккупированных городах на Запорожье "работают" анестезиологи, терапевты, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики.

В то же время, как утверждают в ЦНС, качество и доступность медицинских услуг для местного населения остается на критически низком уровне.

Там добавили, что во всех больницах на оккупированных территориях действует распоряжение по приоритетному обслуживанию российских оккупантов. Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированных территориях в Запорожской области людям не хватает лекарств, а попасть к врачу невозможно без российского паспорта. Кроме того, оккупанты не завозят в города обязательные вакцины для детей.

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