''Деньги просто разворовали'': российские ''мобики'' пожаловались Путину, что их кинули на неподготовленные позиции. Видео

Мобилизированные российские оккупанты пожаловались, что командование кинуло их на абсолютно неподготовленные заледеневшие позиции. "Мобиков" выгнали с прошлых позиций, которые они оборудовали сами, и начали шантажировать.

Видео дня

В сети появилось видео, на котором оккупант из 3 батальона, 10 роты 392-го мотострелкового полка показывает замерзшие позиции и рассказывает про очередной обман командиров. Видео опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он пожаловался на то, что командование начало угрожать тем, что оккупанты не получат медицинское обслуживание и военное обеспечение, если не займут эти позиции. На кадрах "мобик" показал, как россиянам приходится заново раскапывать снег и рыть траншеи, покрытые льдом и снегом.

"Вот такие "подготовленные" позиции, по мнению нашего командования. Мы тут должны жить? Нет, тонуть!" – расстроились оккупанты.

Как отмечается, ситуацию для мобилизированных террористов усугубляют и погодные условия – 20 градусов мороза. При этом, как сказал один из захватчиков, командиры обещали, что позиции будут оборудованными, а позже признались, что деньги, выделенные на это, просто разворовали.

"Командование предлагало нам переехать на подготовленные позиции. На минуточку, сейчас -20 градусов, нам предлагают жить вот здесь – во льду. При этом начальство нас шантажирует, не дает возможности в медобслуживании, в обеспечении, пока мы не переедем на данные позиции. Это видеобращение мы предлагаем просматривать военной прокуратуре, ФСБ, лично Владимиру Путину. Считаем, что данные действия командования подрывают боеспособность нашей армии. Минус 20, мороз, ребята просто замерзнут, заболеют. Кто будет воевать? Мы даже не успеем повоевать", – пожаловался оккупант.

В ответ командование сообщает "пушечному мясу", что средства закончились.

"Более того, они не стесняются в выражениях и прямо говорят: деньги просто своровали. И сейчас от нас требуют переехать сюда. А в другой лесополосе мы все оборудовали сами. Покупали все за свои деньги – крыши, буржуйки, лопаты. Нам ничего не предоставили. Все сами покупали", – заявил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оккупант, который находится на передовой, рассказал о реальной ситуации на фронте в Украине. Он призвал своего приятеля "косить" от мобилизации, чтобы не попасть на войну.

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