Деньги в поддержку Украины нужно найти немедленно, – министр обороны Финляндии

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Запад усилить поддержку Украины. Деньги в поддержку вооружения украинских военных должны быть найдены немедленно, заявил он.

Европа до сих пор не осознала серьезность войны через призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки, цитирует Yle слова Хяккянена. Такой призыв министр обороны Финляндии сделал по поводу инициативы Чехии приобрести для ВСУ артиллерийские снаряды.

Ранее в ЕС говорили о поставке Украине миллиона снарядов в этом году. Однако их производство задерживается. Чехия сообщила, что нашла 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Но другие страны ЕС и НАТО должны помочь финансировать такую закупку.

Оценочная стоимость боеприпасов составляет около 1,3 млрд. евро. Решение о финансировании пока не принято. "Деньги на поддержку вооружения Украины должны быть найдены немедленно", – заявил по этому поводу Хяккянен.

Также он добавил, что в странах ЕС следует наращивать собственное производство вооружений. Определенные успехи в этом уже есть, считает Хяккянен.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии заявил, что Прага нашла "в других странах" полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Их можно было бы приобрести для Украины, но нужны деньги.

Известно, что в рамках чешской инициативы Амстердам выделит более 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для Сил обороны Украины.

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