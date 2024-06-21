'Держим врага под контролем': в 3-й ОШБр назвали предварительную задачу войск РФ на границе Харьковщины и Луганщины

Российские оккупационные войска продолжают наступление на границе Харьковщины и Луганщины и предварительная их задача — выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское. Если они смогут это сделать, то дальше постараются продвигаться на Боровую.

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Об этом сказал командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин с позывным Фока в интервью Radio NV. По его словам, также войска РФ будут пытаться закрепиться по левому берегу реки Оскол.

Фокин отметил, что еще год назад российским оккупантам удалось занять плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Там они смогли закрепиться на лесном массиве и перейти к обороне.

"Сейчас россияне пытаются, несмотря ни на что, выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское. Это их предварительное задание. А дальше, я уверен на 100%, если они выходят на Чернещину, если они выходят на Первомайское, они улучшают свое техническое положение, с дальнейшим продвижением в сторону населенного пункта Боровая и будут пытаться закрепиться по левому берегу реки Оскол. Тогда это уже будет у них оперативный успех", – сказал военный.

По его словам, это войскам России позволит высвободить большое количество сил и средств, участвующих в штурмовых действиях в Харьковской области, и перебросить их на другие направления.

Воин также добавил, что на этом направлении враг проводит штурмовые действия как пехотные, так и смешанные с использованием техники, танков и БМП.

"Пока это достаточно горячее направление. Стабилизировались, держим врага под контролем", – отметил он.

19 июня аналитики DeepState опубликовали информацию, что россияне нарастили "ударный кулак" для наступления на Боровую. От Райгородки до Нововодяного они сконцентрировали до 10 тысяч оккупантов и около 450 единиц военной техники, из них 200 артиллерийских систем.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подчеркнул, что руководство Сил обороны в курсе действий российской оккупационной армии на границе Харьковской и Луганской областей в направлении поселка Боровая. Захватчики получат адекватный ответ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей штурмовой бригаде отметили, что российские оккупанты активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы украинских позиций враг бросает целые взводы и роты личного состава.

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