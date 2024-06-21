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"Держим врага под контролем": в 3-й ОШБр назвали предварительную задачу войск РФ на границе Харьковщины и Луганщины

Ольга Липич
War
2 минуты
1,9 т.
'Держим врага под контролем': в 3-й ОШБр назвали предварительную задачу войск РФ на границе Харьковщины и Луганщины

Российские оккупационные войска продолжают наступление на границе Харьковщины и Луганщины и предварительная их задача — выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское. Если они смогут это сделать, то дальше постараются продвигаться на Боровую.

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Об этом сказал командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин с позывным Фока в интервью Radio NV. По его словам, также войска РФ будут пытаться закрепиться по левому берегу реки Оскол.

"Держим врага под контролем": в 3-й ОШБр назвали предварительную задачу войск РФ на границе Харьковщины и Луганщины

Фокин отметил, что еще год назад российским оккупантам удалось занять плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Там они смогли закрепиться на лесном массиве и перейти к обороне.

"Сейчас россияне пытаются, несмотря ни на что, выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское. Это их предварительное задание. А дальше, я уверен на 100%, если они выходят на Чернещину, если они выходят на Первомайское, они улучшают свое техническое положение, с дальнейшим продвижением в сторону населенного пункта Боровая и будут пытаться закрепиться по левому берегу реки Оскол. Тогда это уже будет у них оперативный успех", – сказал военный.

"Держим врага под контролем": в 3-й ОШБр назвали предварительную задачу войск РФ на границе Харьковщины и Луганщины

По его словам, это войскам России позволит высвободить большое количество сил и средств, участвующих в штурмовых действиях в Харьковской области, и перебросить их на другие направления.

Воин также добавил, что на этом направлении враг проводит штурмовые действия как пехотные, так и смешанные с использованием техники, танков и БМП.

"Пока это достаточно горячее направление. Стабилизировались, держим врага под контролем", – отметил он.

19 июня аналитики DeepState опубликовали информацию, что россияне нарастили "ударный кулак" для наступления на Боровую. От Райгородки до Нововодяного они сконцентрировали до 10 тысяч оккупантов и около 450 единиц военной техники, из них 200 артиллерийских систем.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подчеркнул, что руководство Сил обороны в курсе действий российской оккупационной армии на границе Харьковской и Луганской областей в направлении поселка Боровая. Захватчики получат адекватный ответ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей штурмовой бригаде отметили, что российские оккупанты активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы украинских позиций враг бросает целые взводы и роты личного состава.

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