'Держите меня семеро': Шарп объяснил, зачем РФ размахивает 'Орешником' и что означают предупреждение США

Страна-террорист Россия действительно может повторно применить для удара по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". При этом в таком решении захватчиков будет не военный замысел, а попытка запугивания.

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Угрожая новыми ракетами, кремлевский диктатор Владимир Путин может демонстрировать Западу готовность к конфронтации. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заяви израильский военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, официальные представители США неспроста предупреждают о вероятности нанесения удара "Орешником". При этом Шарп отметил, что заявления из Пентагона не значат, что такая атака гарантированно произойдет. Более того, военный обозреватель не исключает ситуации, когда Россия отступится от этого плана, чтобы показать, что США неправы в своих предупреждениях.

Тем не менее Шарп добавил, что признаки подготовки к такой ракетной атаке есть. Поэтому к такой опасности стоит относиться серьезно.

"Какими могут быть причины? Как я понимаю, это все та же российская кампания запугивания. В первую очередь, Запада и в гораздо меньшей степени Украины. Демонстрация принципа "держите меня семеро", "мы можем угрожать Европе, если будут наноситься удары по России либо будет увеличиваться помощь Украине", – рассказал Шарп.

Военный обозреватель подчеркнул, что российская стратегия запугивания и эскалации играет особенную роль перед вступлением избранного президента США Дональда Трампа в должность. Поэтому с помощью БРСД агрессор демонстрирует свою готовность пойти на конфронтацию.

"Но военного смысла в применении "Орешника" нет, потому что в Украине все можно достать другими ракетами. Более того, не факт, что "Орешник" вообще до чего-то хорошо достает, потому что в таких случаях эти небольшие моноблоки должны быть точными, чтобы поражать какую-то цель. Насчет их точности нет ни малейших доказательств, но есть большие сомнения", – заявил военный обозреватель.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что страна-агрессор Россия уже применила против нашей страны все разнообразие имеющегося у нее вооружения. Однако угроза новых ударов остается, в том числе и баллистической ракетой "Орешник", которой враг впервые ударил по Днепру.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что появление баллистической ракеты "Орешник" делает использование ядерного оружия почти ненужным. Это заявление может быть признаком того, что Россия хочет снизить уровень ядерной напряженности.

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