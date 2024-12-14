Россия продолжает использовать подлую тактику: в ГУР оценили возможность нового удара 'Орешником'

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что страна-агрессор Россия уже применила против нашей страны все разнообразие имеющегося у нее вооружения. Однако угроза новых ударов остается, в том числе и баллистической ракетой "Орешник", которой враг впервые ударил по Днепру.

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Об этом в субботу, 14 декабря, в эфире телемарафона сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк. По его словам, недооценивать угрозу повторения подобных ударов противника не стоит.

Черняк отметил, что Россия продолжает использовать подлую тактику, а от российского руководства во главе с диктатором Владимиром Путиным можно ожидать любых действий.

В связи с этим представитель ГУР призвал украинцев не игнорировать опасность и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Пентагоне не исключили, что Россия в ближайшие дни может запустить по Украине еще одну баллистическую ракету средней дальности. Соответствующее заявление там сделали 11 декабря.

"Не исключено, что Россия сможет сделать это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты", – говорила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также не исключил, что до конца года Россия может повторить применение ракеты "Орешник", но, учитывая ее относительно посредственный эффект, вполне может совместить это с массированными обстрелами в праздничные дни.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что появление баллистической ракеты "Орешник" делает использование ядерного оружия почти ненужным. Это заявление может быть признаком того, что Россия хочет снизить уровень ядерной напряженности.

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