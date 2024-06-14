Десять лет назад в аэропорту Луганска боевики сбили самолет Ил-76 Украины, 49 военных погибли. Главные факты о преступлении РФ

Сегодня, 14 июня, исполняется десять лет, как террористы самопровозглашенной "ЛНР" сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 МД возле Луганского аэропорта. Погибли все находившиеся на борту 49 человек: 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа – бойцов 25-й гвардейской авиабригады из Мелитополя.

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За последние два года полномасштабной войны Россия совершила еще больше военных преступлений против военных и гражданских украинцев, но в то время эта катастрофа была наибольшей одновременной потерей ВСУ за период независимости. OBOZ.UA вспоминает хронологию событий трагического для и имена погибших воинов, а также рассказывает, наказали ли виновных.

Террористы ударили по самолету с переносного ЗРК

Лето 2014 года, в самом разгаре идет война на востоке Украины, начатая российскими вооруженными группировками, которые после захвата весной Крыма вторглись на территорию Донбасса. Пятница, 13 июня, к аэропорту Луганска с десятиминутным интервалом из Мелитополя вылетели три военно-транспортных самолета Ил-76 из состава 25-й бригады военно-транспортной авиации Украины (на то время Военно-поверенные силы, ныне Воздушные силы ВСУ. – Ред.)

Их загрузка была стандартной – по 40 пассажиров-десантников, три боевых машины БМД-2, боекомплект и провизия.

Первый самолет успешно сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта и началась разгрузка. Второй борт (капитан подполковник Александр Белый), выполнив стандартные противозенитные маневры, стал на глиссаду, приближаясь к посадке.

Но в 00:51 уже 14 июня по самолету, находившемуся на высоте 200 метров, с земли был осуществлен двойной пуск с переносного зенитно-ракетного комплекса. По меньшей мере, одна из ракет попала в Ил-76 – он взорвался в воздухе. Обломки упали в районе села Красное – в 6,6 километрах от взлетно-посадочной полосы. Все 49 находившихся на борту украинских военных погибли…

Командир экипажа первого транспортника полковник Дмитрий Мимриков смог срочно отменить посадку третьего транспортника, после чего тот вернулся в Мелитополь.

Тогдашний лидер самопровозглашенной "ЛНР" Валерий Болотов подтвердил, что самолет сбили пророссийские боевики. Командование ВСУ через Красный Крест договорилось с так называемым командованием боевиков о вывозе погибших десантников в обмен на возможность унести трупы сепаратистов, которыми были обильно усеяны поля возле Луганского аэропорта.

Утром в субботу на место падения Ил-76 отправилась группа бойцов 80-й аэромобильной бригады, которая в то время контролировала аэропорт. Сначала они нашли самописцы: только один был цел, другой – разломан. Военные опровергли вброс о том, что кабина летчиков якобы осталась цела. На самом деле, там ничего не осталось: на месте падения были только колеса, элементы обшивки и остатки БМД.

"Хвост в поле еще был. БМД – из алюминиевого сплава, они в пожаре вообще расплылись… Мы собрали останки парней, собрали неразорвавшийся боекомплект и подорвали его. А потом уже после нас туда приехали сепары – фотографировались там, выкладывали фото в сеть, хвастались своей работой. Нас они боялись, мы по прибытии заняли круговую оборону, они от нас держались на расстоянии", – рассказывал один из военных, находившийся на месте трагедии.

Однако далеко не все тела удалось забрать – доступ к некоторым был невозможен из-за завалов. Прокуратура Украины в тот же день квалифицировала произошедшее как теракт.

Самая большая потеря ВСУ в истории независимой Украины

Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого террористами самолета, стала самой большой потерей с начала Антитеррористической операции и для ВСУ за период независимости Украины.

Такая масштабная трагедия потрясла страну, особенно Днепропетровскую область, ведь большинство десантников было родом оттуда.

Публикуем имена девяти членов экипажа 25-й военно-транспортной авиационной бригады из Мелитополя и 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Воздушных сил ВСУ.

Экипаж самолета Ил-76 (Запорожье):

Буркавцов Владимир (1976-2014), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант

Белый Александр (1976-2014), командир экипажа, гвардии полковник

Дьяков Михаил (1968-2014), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор

Ковалик Александр (1972-2014), старший воздушный стрелок, прапорщик гвардии

Козолий Александр (1984-2014), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант

Ментус Виктор (1982-2014), старший воздушный радист, прапорщик гвардии

Павленко Олег (1971-2014), старший техник, гвардии старший лейтенант

Скочков Игр (1977-2014), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан

Телегин Сергей (1971-2014), руководитель техническо-эксплуатационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан

25-я воздушно-десантная бригада:

Днепропетровская область

Авдеев Константин, старший наводчик, старший солдат

Авраменко Александр, стрелок-зенитчик, солдат

Алтунин Валерий, командир взвода, старший лейтенант

Бондаренко Виталий, гранатометчик, солдат

Гайдук Илья, солдат

Горда Анатолий, старший механик-водитель, старший солдат

Грабовой Валерий, заместитель командира батареи, старший лейтенант

Дмитренко Андрей, солдат

Добропас Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат

Дубяга Станислав, стрелок-зенитчик, солдат

Каменев Денис, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат

Кива Владислав, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант

Ковальчук Юрий, командир боевой машины, сержант

Коренченко Олег, солдат

Коснар Павел, командир отделения, младший сержант

Котов Александр, стрелок-зенитчик, солдат

Кузнецов Антон, стрелок-зенитчик, старший солдат

Кулибаба Руслан, водитель-заправщик, сержант

Кудрявый Сергей, командир отделения, младший сержант

Левчук Павел, стрелок-зенитчик, солдат

Лисной Сергей, механик-водитель, солдат

Малышенко Тарас, стрелок-зенитчик, солдат

Манулов Сергей, техник, старший прапорщик

Мирошниченко Сергей, старший наводчик, старший солдат

Москаленко Сергей, солдат

Никонов Павел, стрелок-зенитчик, солдат

Резников Евгений, командир пушки, сержант

Самохин Антон, слесарь-монтажник, старший солдат

Санжаровец Артем, старший солдат

Скалозуб Артем, старший наводчик, старший солдат

Шостак Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат

Шульга Андрей, солдат

Шумаков Сергей, старший стрелок, сержант

Донецкая область

Кривошеев Сергей, механик-водитель, солдат

Проньков Ростислав, солдат

Кировоградская область

Бабан Виталий, командир отделения, сержант

Луганская область

Токаренко Игорь, механик-водитель, солдат

Львовская область

Бахур Виталий, заместитель командира батареи-инструктор по ПДП, старший лейтенант

Харьковская область

Гончаренко Сергей, командир пушки, младший сержант

Херсонская область

Лифинцев Олег, водитель-заправщик, старший солдат.

Почему самолеты отправились в полуокруженный аэропорт

6 июня 2014 года российские боевики захватили Луганский авиаремонтный завод, что создало реальную опасность. На аэродромах во временно оккупированном Крыму были подготовлены захваченные российскими войсками самолеты – с нарисованными на оперении так называемыми флагами "армии новороссии". Появление у врага авиации резко изменило соотношение сил и предоставило бы ему возможность осуществлять поддержку своих операций с воздухом. Поэтому содержание Луганского аэропорта и расширение плацдарма вокруг него стало отдельной стратегической частью прикрытия государственной границы Украины.

В то время аэропорт в Луганске удерживали бойцы 80-й десантной бригады ВСУ: они держали круговую оборону, однако окрестности аэродрома полностью уже не контролировали – оно было в окружении боевиков. В начале июня командование АТО решило увеличить там количество сил, чтобы в перспективе отрезать город от российской границы. Сделать это планировалось за счет десантников из 25-й Днепропетровской бригады.

До трагического дня самолеты этой бригады транспортной авиации совершили уже 16 перелетов к аэропорту. В ночь на 13 июня несколько бортов, взлетев из Чугуева, не смогли сесть в аэропорту и вернулись на место постоянного базирования в аэропорт Мелитополя. Это произошло из-за отказа дизель-генератора, который обеспечивал питание прожекторов взлетно-посадочной полосы в Луганском аэропорту, а света фар автомобилей тогда было недостаточно для освещения полосы и посадки самолета ночью. Повторный рейс ранним утром был удачным: вероятно, это и создало иллюзию того, что "все хорошо".

Доказательства, утечка информации и 72 "вагнеровца"

После трагедии на позиции боевиков возле Луганского аэропорта, из которой был поражен Ил-76, обнаружили три пусковые трубы 9П39-1 от ПЗРК 9К38 "Игла". Два комплекса были использованы, один – технически неисправный (ракета осталась в трубе). Также там обнаружили пустые банки из-под консервов, выпущенные ЗАО "Орелпродукт" в российском городе Мценск.

Следствие доказало, что по самолету были выпущены две ракеты, попала только вторая. Ил-76 также обстреливали из крупнокалиберного пулемета. Когда возник вопрос об утечке, оказалось, что Россия проводила постоянный радиоперехват и прослушивание наших радиочастот. То есть боевикам сообщили о самолетах. Одной из версий уничтожения этого борта называли даже предательство со стороны диспетчеров полета, которые2 могли способствовать утечке информации о перемещении" борта.

На время расследования обстоятельств трагедии начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-майора Александра Шутова и еще нескольких чиновников отстранили от исполнения обязанностей. В то же время военная прокуратура обвинила в преступлении начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова. По версии следствия, он "пренебрег информацией, что у боевиков вблизи аэропорта есть вооружение, которым можно сбивать самолеты, и не отменил вылет". Офицер настаивал, что таких данных не было, вины он не признал. 25 ноября 2014 года его арестовали.

Также собранные СБУ доказательства указывают, что решение о сбитии украинского самолета привело в действие внештатное подразделение главного управления генштаба ВС РФ, известное как частная военная компания "Вагнер". Украинская спецслужба установила, что сам преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Свген Никифоров, отправленный на Донбасс для выполнения военных задач. Через три года, в феврале 2017-го, СБУ обнародовала запись разговоров луганских боевиков, согласно которой организаторами сбития украинского Ил-76 были тогдашний командир группировки "Заря" Игорь Плотницкий, а также главари группировок "Заря" и "Витязь" Андрей Патрушев и Алексей Гуреев.

7 октября 2017 года СБУ сообщила, что подозревает "вагнеровцев" Александра Гуралева и Андрея Лебедева в том, что именно они стреляли из ПЗРК по самолету. По данным ведомства, всего к этой операции враг привлек 72 наемников ЧВК "Вагнер". К тому времени 15 из них были уже мертвы. В 2023-м на территории РФ в авиакатастрофе разбился основатель этой группы Дмитрий Уткин, тоже фигурировавший в материалах дела об этом теракте.

Некоторых террористов заочно наказали

В 2021 году Верховный Суд вынес решение по кассационной жалобе генерал-майора Виктора Назарова, которому суды первых двух инстанций дали до 7 лет тюрьмы по делу о сбитии военно-транспортного самолета. Уголовное производство закрыли "из-за отсутствия в действиях Назарова В. М. состава уголовного преступления".

В марте 2021-го бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого признали виновным в сбитии украинского самолета. Суд в Днепре заочно приговорил его к пожизненному заключению, как и боевиков Гуреева и Патрушева.

Незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину вынесли приговор этим трем террористам, причастным к сбитию самолета Ил-76 возле Луганского аэропорта. В частности, 27 января 2022 года Днепровский суд подтвердил им приговоры по следующим статьям Уголовного Кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

– ч. 3 ст. 258 (террористический акт);

– ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Всем троим террористам заочно было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Жизнь каждого украинца важна и этого преступления российских военных преступников не забыли. В первые дни полномасштабной войны ВСУ сбили ИЛ-76 ВКС РФ в Киевской области, и не один. Защитники отметили, что это "месть за Луганск 2014".

Помним каждого украинца погибшего от рук российских оккупантов и их марионеток. Вечная память и слава погибшим защитникам Украины!

Как сообщал OBOZ.UA, через месяц, 17 июля, десятая годовщина еще одного ужасного преступления России против Украины, которое имеет глобальные последствия и для международного сообщества – сбитие террористами пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 возле Донецка, в результате чего погибли 298 человек. Пока суд в Гааге не вынес конкретного решения об ответственности РФ за уничтожение борта с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014 года.

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