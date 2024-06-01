Северная часть Волчанская на Харьковщине за три недели практически стерта вражеской артиллерией. Тем временем Донецк, который "ВСУ обстреливают десять лет", продолжает жить мирной жизнью.

Об этом свидетельствует красноречивое фото сравнения двух городов со спутника. Его опубликовали аналитики DeepState.

Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных поражениях строительного фонда Волчанска. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожено и не подлежит восстановлению. Есть еще целые дома в южной части города, но и им еще недолго стоять при такой интенсивности.

"За 10 лет крика кацапских пропагандистов и купленных за рубли европейских политиков и художественных деятелей город практически не изменился. Кацап регулярно прикрывался и прикрывается, выставляя обстрелы в жилых массивах Донецка. Думаете, вас никто не видит?!" – говорится в сообщении аналитиков.

Кроме того, отмечается, что городские бои в Волчанске продолжаются, хотя их динамика постепенно начала спадать.

Ранее сообщалось, что войска России в ночь на 1 июня атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате обстрела есть критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

Напомним, в ночь на 1 июня армия России массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами, Польша поднимала свою авиацию.

А днем 1 июня, в Международный день защиты детей, РФ ударила по частному дому в Харьковской области, там пострадали восемь детей.

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