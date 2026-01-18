Десятки отбитых штурмов на Покровском направлении: что происходит на фронте

За прошедшие сутки украинские защитники отбили значительное количество атак оккупантов, в частности наибольшую активность зафиксировано на Покровском направлении. Всего на фронте произошло более 100 боевых столкновений.

Из сводки Генеральношо штаба ВСУ стало известно, что самые интенсивные боевые действия продолжались на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 45 штурмовых действий оккупантов в районах Никаноровки, Родинского, Сухецкого, Мирнограда, Покровска, Ровно, Котлиного, Удачного, Молодецкого, а также в направлении Новопавловки и Филиала.

Активность противника фиксировалась и на других участках фронта. На Константиновском направлении россияне совершили 15 атак, на Гуляйпольском – 22, на Южно-Слобожанском – 8. Боевые столкновения также происходили на Купянском, Лиманском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. В то же время на Краматорском направлении российских наступательных действий не фиксировалось.

Кроме того, оккупанты нанесли 90 авиационных ударов по украинским позициям и населенным пунктам. За сутки они применили 239 управляемых авиабомб, 8 071 дрон-камикадзе и совершили 3 845 обстрелов, в том числе 40 из реактивных систем залпового огня.

Напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 830 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 226 тыс. 420 человек.

Также OBOZ.UA сообщал, украинские воины снизили наступательный потенциал врага на Лиманском направлении. В полосе ответственности Третьего армейского корпуса нацгвардейцы совместно с пограничниками нанесли удар по российской технике, которую оккупанты накапливали вне линии фронта и планировали задействовать в дальнейших штурмах.

