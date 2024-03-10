Десятки случаев: оккупанты начали активнее применять боеприпасы с отравляющим веществом, – Лыховий

Российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против украинских воинов на фронте. В частности, они все чаще сбрасывают гранаты с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия типа хлорпикрин, использование которого в боевых действиях запрещено международной конвенцией.

Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий. По его словам, речь идет о полусотне таких случаев за последнюю неделю, подавляющее большинство из них враг совершил на Запорожье.

Россияне продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны и международные конвенции, к которым присоединилось государство-агрессор. В частности, оккупанты все чаще применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с ядовитым веществом.

"Россияне, к сожалению, все активнее применяют боеприпасы с ядовитым веществом. За последнюю неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия типа хлорпикрин. Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов, и практически все они – в полосе обороны на Запорожском направлении", – отметил Лыховий.

По его словам, к запрещенным методам ведения войны Россия прибегает тогда, когда не может получить желаемых результатов в честном бою.

"Когда враг не может взять наши окопы классическими артиллерийскими ударами или FPV-дронами, он тогда применяет такой-то слезоточивый газ", – отметил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления.

Хлорпикрин или нитрохлороформ способен вызвать сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Из-за ядовитых свойств он широко использовался еще во времена Первой мировой войны. Известно также о применении хлорпикрина советскими войсками во время интервенции в Афганистан.

Хлорпикрин на человека оказывает слезоточивое действие. В концентрации более 0,1 мг/л он поражает органы дыхания, 0,2 мг/л в считанные минуты приводят к полной потере боеспособности. Концентрация 2 мг/л при экспозиции 10 минут – летальна: смерть наступает в течение нескольких минут.

С 1997 года применение хлорпикрина в военных целях запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении ––наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

С того же 1997 года участником этой конвенции является Российская Федерация. Но это никак не помешало государству-агрессору применять против украинских воинов запрещенное химическое оружие, которое оно должно было уничтожить согласно взятым на себя обязательствам. Такие случаи фиксировались, в частности, в Херсонской области и на Донбассе.

В частности, уже в 2024 году применение химического оружия захватчиками фиксировалось на Таврийском направлении. А в конце декабря 2023 оккупанты признались в применении химического оружия против ВСУ в Херсонской области.

Всего же, как отмечали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, за два года полномасштабной войны против Украины войска РФ совершили 815 химических атак. И около четверти из них фиксировались в течение января 2024: в Генштабе в первый месяц нового года насчитали двести двадцать девять инцидентов.