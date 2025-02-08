Дети остались без отца: в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом КАБа по Мирополью. Фото

В ночь на 6 февраля Россия убила Александра Нагулова, погибшего из-за вражеского удара управляемой авиабомбы по дому в Мирополье. В субботу, 8 февраля, мужчину провели в последний путь в Сумах.

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Жена погибшего Татьяна Нагулова в комментарии Кордон.Медиа рассказала о своем муже. Александр был не просто мужчиной для Татьяны, но и настоящим другом для своих детей.

Он родился в Днепре, но после школы переехал в Сумы, где встретил свою половинку. У супругов родились сын и дочь, и Александр был для них не просто отцом, а человеком, на которого всегда можно было положиться.

Александр увлекался туризмом, любил путешествовать на велосипеде и фотографировать. Он всегда мечтал о большой семье, и мечта сбылась, когда у супругов родились дети.

"Больше всего Саша обожал своих детей. Он был не просто отцом, а настоящим другом для них – всегда готов что-нибудь рассказать, научить, поддержать. Он был невероятным человеком. Дети для него были всем", – рассказала Татьяна.

В 2017 году семья приобрела квартиру в Мирополье и переехала в село. Александр работал кладовщиком в местной агрофирме и активно приобщался к общественной жизни. Когда началась война, он вступил в терроборону. Семья некоторое время еще жила вместе в деревне, в нескольких километрах от границы с Россией.

Как только обстрелы участились и началась эвакуация, Татьяна с детьми переехала в Сумы, но Александр остался в Мирополье, продолжая служить в терробороне.

6 февраля, около 23:20, российская авиация сбросила три управляемых авиабомба на двухэтажный дом в Мирополье, где Александр и погиб. Под завалами обнаружили еще два тела.

Сегодня в Сумах прошло прощание с Александром Нагуловым. Его похоронили на Аллее Славы Барановского кладбища.

Враг каждый день атакует общину дронами. Уже около месяца в Мирополье не курсирует автобус. В сельском совете призывают жителей села уезжать.

Напомним, поздно вечером 6 февраля российский самолет выпустил три управляемых авиационных бомбы по Миропольской общине. В результате атаки двухэтажный многоквартирный жилой дом потерпел разрушения.

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