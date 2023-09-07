'Дети сигнал тревоги слышат чаще, чем школьный звонок': Бербок заявила, что Германия продолжит поддерживать Украину на всех уровнях

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит помогать Украине, которая борется с вторжением России, как на двустороннем уровне, так и в международных организациях. Она вспомнила об украинских школьниках, большинство которых слышат сигнал воздушной тревоги намного чаще, чем школьный звонок.

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Во время генеральных дебатов в Бундестаге 6 сентября политик отметила, что Германия продолжит передавать Киеву вооружение для самообороны, оказывать гуманитарную помощь и политически поддерживать в ООН, ЕС и НАТО. Слова политика процитировало агенство Укринформ.

Она отметила, что уже 559 дней украинские дети живут в условиях полномасштабного российского вторжения. Регулярно посещать школу, по данным ЮНИСЕФ, полноценно может только треть детей школьного возраста.

"С начала войны через день разрушают школы, специально именно школы. Это нарушение международного права, нарушение гуманности", – сказала Бербок.

Она призвала не забывать, что в центре Европы бушует война, которая убивает людей каждый день, и заставляет Берлин пересмотреть внешнюю политику и политики безопасности.

Как отметило издание, большинство депутатов, принявших участие в дебатах (за исключением, как всегда Левых и праворадикальной "Альтернативы для Германии"), полностью согласны с необходимостью поддерживать Украину и не дать российскому диктатору Путину возможности достичь его целей.

Более того, парламентарии как наибольшей оппозиционной силы, блока ХДС/ХСС, так и партий правящей коалиции (как либералы и "Зеленые") упрекали руководство ФРГ в задержке поставок некоторых видов вооружений, в частности, крылатых ракет Taurus.

В частности представитель фракции консерваторов Иоганн Давид Вадефуль отметил, что задержки поставок вооружения Украине дало российским оккупантам возможность окопаться и заминировать территории.

По его словам, политическую ответственность за это несет федеральное правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Решение о передаче Taurus может зависеть от неоднократных внутренних дебатов в Берлине о якобы необходимости переговоров с Кремлем.

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