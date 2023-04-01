''Детонировало долго и красиво'': в Андреевке произошла ''бавовона'' на складе боеприпасов врага

Ночью 1 апреля во временно оккупированной Андреевке Волновахского района Донецкой области произошла мощная "бавовна". Местные жители наблюдали, как в результате точного попадания детонировал склад боеприпасов российской армии.

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По словам очевидцев, детонация происходила на узловой грузовой железнодорожной станции "Карань". Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мощный взрыв в Андреевке прогремел около часа ночи. То, что прилет был точно по вражескому складу боеприпасов, подтвердили местные жители.

Очевидцы утверждают, что склад с вражеским вооружением детонировал долго и красиво.

"Бавовняно ночью в Андреевке Волновахского р-на! Около 1 часа бумкнуло по вражескому складу боеприпасов! Детонировало долго и красиво, свидетельствуют очевидцы! ВСУ, вы – лучшие", – написал Андрющенко.

Очевидцы утверждают, что склад с БК взрывался минимум 40 минут. В окрестностях были слышны сильные взрывы и разлетались осколки.

Стоит отметить, что Андреевка расположена в нескольких десятках километров от линии фронта.

Напомним, 29 марта во временно оккупированный Крым снова доставили "бавовну". Крымчане сообщили о взрывах в районе аэродрома в Гвардейском. В сети появились фотографии и видео с места событий. Тем временем оккупанты заявили, что "сбили украинский беспилотник".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области обильно цвела "бавовна". Украинские воины нанесли удары по зданиям, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ", а также две ремонтные базы на территории депо в Мелитополе и в поселке Веселое в 30 км от райцентра.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном поселке Новотроицкое Донецкой области произошла "бавовна". В результате началась детонация на складе с боекомплектом российской армии. До этого серия "бавовн" произошла в других временно оккупированных населенных пунктах.

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