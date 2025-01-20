Дежурят круглосуточно: украинские пограничники показали, как охотятся на российские 'Шахеды'. Видео

Круглосуточная борьба за безопасность страны – вот чем живут пограничники мобильной огневой группы Говерла 79-го отряда. Их задача – сбивать вражеские дроны-камикадзе "Шахеды", которые россияне запускают на южном направлении, обычно с территории временно оккупированного Крыма.

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О работе мобильной группы рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Пограничники рассказывают, что российские дроны часто двигаются вдоль береговой линии или прямо над водой, поэтому именно там они и подстерегают их, постоянно оставаясь в состоянии боевой готовности.

"К нам они чаще идут так по воде. И вверх. Ну, либо по воде, либо по берегу. И тогда мы уезжаем и работаем", – объясняет один из бойцов группы.

По его словам, в их распоряжении только стрелковое оружие, которое далеко не идеально для уничтожения дронов, однако и оно способно быть эффективным при правильных условиях.

Вся сущность борьбы с "Шахедами" сводится к скорости реакции и плотности огня. Когда есть оперативная информация о запуске дронов, огневые экипажи отправляются на перехват.

"Уже буквально с минуты на минуту ожидаем пролет над нашими головами российских шахедов, запущенных из временно оккупированного Крыма. Есть об этом оперативная информация. Будем пытаться эти "Шахеды" сбить. Конечно, все прекрасно понимают, что из стрелкового оружия сделать это эффективно очень сложно. Меньше того, достаточно большое количество мобильных огневых групп, достаточная плотность огня из стрелкового оружия дает нам надежду на то, что хоть какое-то количество тех "Шахедов" будет уничтожено", – рассказывают пограничники.

Каждый день мобильные группы работают в самых сложных условиях, где каждый выстрел может сохранить жизнь людей или инфраструктуру. Благодаря координации, опыту и безграничной решимости, украинские пограничники продолжают обезвреживать опасность с неба.

Напомним, в ночь на 20 января страна-агрессор Россия атаковала Украину десятками дронов (типа "Шахед" и имитационных) в ударившей баллистике по Сумской области. Защитники неба сбили 93 беспилотника над 13 регионами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 января защитники неба сбили над девятью областями 43 российских дрона разных типов. Еще полтора десятка БПЛА были локационно утрачены.

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