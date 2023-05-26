'Дисциплина может спасти жизнь': воины бригады 'Спартан' рассказали об ожесточенных боях и подготовке к контрнаступлению. Фото

Воины бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" рассказали о своем боевом опыте и подготовке к контрнаступлению. Сейчас они отрабатывают профессиональные навыки на Харьковщине.

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Как сообщили OBOZREVATEL в отделении информации и коммуникации Восточного территориального управления Нацгвардии, бойцы практикуются в десантировании бронеавтомобилей и БТР, штурме и зачистке окопов, реагировании на прямой и косвенный контакт, попадании в засаду и выявлении ДРГ.

Один из проходящих подготовку – старший пулеметчик бронеавтомобиля, 51-летний Богдан с позывным "Депутат". Он родом из Киева, срочной службы не проходил, никогда не держал оружия в руках, но всегда имел активную гражданскую позицию.

В первый день войны Богдан вывез семью в безопасное место и уже на следующий день пошел в военкомат. Был мобилизован в марте 2022 года и прослужил 10 месяцев в воинской части Закарпатской области, писал рапорты на отправку на фронт, в конце января 2023 присоединился к рядам бригады "Спартан".

По словам "Депутата", обучение организовано профессионально, инструкторы – квалифицированные и по собственному боевому опыту знают, чему учат, как взаимодействовать друг с другом, правильно пользоваться навыками и способностями, которые помогут в будущем четко и качественно выполнять задачи.

"Занятия построены таким образом, что ты не успеваешь очень уставать, но в то же время каждый день занятий максимально насыщен. Инструкторы требовательны, потому что дисциплина на обучении в дальнейшем может сохранить тебе жизнь в боевой обстановке", – рассказал нацгвардеец.

Боец "Славутич" до полномасштабного вторжения работал в логистической компании. На службу в бригаду "Спартан" был призван на должность стрелка в январе. За время службы уже успел побывать в горячих точках, участвовал в боях на Бахмутском направлении.

Воин рассказал, что первые три недели после мобилизации проходил обучение, а 20 февраля с побратимами прибыл в город-крепость. Уже 21 числа защитники стояли на позициях.

"Нас было 7 человек, включая командира, который уже имел боевой опыт до этого. Почти с самого начала командира ранило и мы остались вшестером. На позиции мы пробыли 2,5 суток и за это время сумели отбить 4 вражеских атаки. Вернулись на КСП, где все были удивлены нашим действиям, что мы, совсем "зеленые" ребята, так умело смогли сдержать врага. В Бахмуте получил контузию, после чего меня вывели с позиций в марте, потом был на восстановлении и сейчас вернулся на учебу, чтобы дальше еще сильнее уничтожать врага", – говорит "Славутич".

Гвардеец "Рыжий" – харьковчанин, пришел в армию уже с боевым опытом. В 2015-2016 годах принимал участие в боях на Донетчине в зоне АТО.

Уже во время полномасштабного вторжения участвовал в ожесточенных боях в Бахмуте. В бригаде "Спартан" занимает должность командира отделения и говорит, что нынешняя подготовка крайне необходима.

"Войну встретил в Киеве, был в командировке, сели на машину и приехали в родной Харьков, был в резерве первой очереди и сразу прибыл в часть", – рассказал "Рыжий".

На Харьковщине он выполнял боевые задачи по отражению российской агрессии, в октябре получил первое ранение. Вскоре после лечения в составе сводного отряда отправился выполнять служебно-боевые задания в Торецк.

"29 декабря мы заехали в Бахмут, в январе было легкое ранение, в феврале получил небоевую травму, после чего отправился на лечение. Как командир отделения, уверен, что учения нам нужны, чтобы мы друг с другом прошли боевое согласование и повысили собственное взаимодействие" – говорит нацгвардеец.

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