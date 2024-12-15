Как стало известно, 14.12.2024 Силы обороны Украины провели операцию по уничтожению логистики российских оккупационных войск на ТОТ Запорожской области.

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Так, в 15:30 разведывательной группой специального назначения проведена диверсия на железной дороге путём подрыва фугаса на железнодорожном пути участка Камыш Заря - Верхний Токмак во время прохождения по ней железнодорожного эшелона с ГСМ (тепловоз 2ТЭ116, две платформы заграждения, 4 предназначались для обеспечения войск оккупантов), что привело к значительному повреждению полотна, остановке поезда и сходу с рельсов нескольких вагонов с опрокидыванием.

После этого средствами огневого поражения были нанесены удары по голове и хвосту поезда с целью предотвращения эвакуации уцелевших цистерн с последующим поражением уцелевшего остатка двумя реактивными снарядами М-142 Himars.

Как результат – уничтожение эшелона с ГСМ, приостановка обеспечения оккупантов топливом и выведение из строя железнодорожной инфраструктуры, используемой оккупантами.

После выполнения задания группа вернулась на контролируемую Силами обороны Украины территорию.