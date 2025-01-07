'Продолжается оборона': в ВСУ не подтверждают захват российскими войсками Курахового

Украинские бойцы ведут жесткие бои с российскими захватчиками в западной части Курахового Донецкой области. Поэтому о полном контроле российских оккупантов над городом речь пока не идет.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире информационного телемарафона. По его словам, оборона города продолжается.

Отметим, что утром 6 января в Минобороны РФ заявили о том, что российская армия якобы полностью захватила Курахово. Однако, по словам спикера, в ОСУО "Хортица" не подтверждают захват города.

Спикер подчеркнул, что в последней сводке оперативно-стратегической группировки войск речь идет о городских боях, а в случае изменений будет сообщено отдельно.

"Мы не подтверждаем захват Курахового, поскольку у нас на последней сводке несколько часов назад есть информация о боях в самом городе. То есть, в городе продолжается оборона. Да, она жесткая, она сейчас в западной части города, но наши подразделения до сих пор находятся там и до сих пор ведут бой. О полном контроле россиян над городом речь не идет", – сказал Трегубов.

Также он рассказал о ситуации на Покровском направлении. По словам спикера, вблизи города россияне пытаются не идти в лобовые атаки, а обходить его "клешнями". Оккупантам это не удается, хотя они и пытаются просачиваться.

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что действительно может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах", – рассказал Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, 6 января на Кураховском направлении по состоянию на 22:00 украинские воины отразили 22 атаки врага. Оккупанты атаковали наши позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!