Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

Проходит тысяча сорок восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты пытаются наступать широким фронтом от Курщины до Херсона, однако наши защитники дают решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 6 января по состоянию на 22.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли 48 авиаударов, применив 57 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 837 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам населенных пунктов Оришанка, Золочев и Уды, НАРы ударили по Гранову Харьковской области.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отразили все атаки. Артильное потерпело авиаудар КАБ.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполевки, Заречного и Макеевки. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Удачи не имел. В то же время сбросил 12 авиабомб на Северск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек, все атаки были остановлены. Неуправляемыми авиационными ракетами враг атаковал Ступочки.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления кафиры сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецкая. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение. Противник нанес авиационные удары КАБами в районах Екатериновки, Торецкая, Александра-Калинового и Александра-Шультиного.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покров. До сих пор длится 10 боеприкосновений. Авиаудары на направлении подверглись Александрополь, Тарасовка и Гродовка. Противник несет значительные потери – на этом направлении украинские воины обезвредили 375 окупантов, 185 из них – безвозвратно. Также уничтожены три автомобиля, антенна управления БпЛА, три мотоцикла, три бага, три артиллерийские системы, повреждены две единицы автомобильного транспорта и две пушки противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 25 раз атаковал наши позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного, два боя продолжаются. В районе Андреевки враг сбросил два КАБа.

На Времивском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий недалеко от Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь, Алексеевка, Большая Новоселка и Константинополь.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Новоданиловки. Степногорский враг атаковал НАРами.

На Приднепровском направлении агрессор однажды безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отбили 44 вражеских атаки, еще 42 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили около 1550 оккупантов. Таким образом, количество отличившейся в войне живой силы агрессора возросло до 798 040. Защитники накануне также уничтожили 422 единицы военной техники и вооружения врага.

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