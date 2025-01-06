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Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

Надежда Данищук
War
4 минуты
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Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

Проходит тысяча сорок восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты пытаются наступать широким фронтом от Курщины до Херсона, однако наши защитники дают решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 6 января по состоянию на 22.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли 48 авиаударов, применив 57 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 837 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам населенных пунктов Оришанка, Золочев и Уды, НАРы ударили по Гранову Харьковской области.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отразили все атаки. Артильное потерпело авиаудар КАБ.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполевки, Заречного и Макеевки. В настоящее время идет два боя.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Удачи не имел. В то же время сбросил 12 авиабомб на Северск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек, все атаки были остановлены. Неуправляемыми авиационными ракетами враг атаковал Ступочки.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления кафиры сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецкая. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение. Противник нанес авиационные удары КАБами в районах Екатериновки, Торецкая, Александра-Калинового и Александра-Шультиного.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покров. До сих пор длится 10 боеприкосновений. Авиаудары на направлении подверглись Александрополь, Тарасовка и Гродовка. Противник несет значительные потери – на этом направлении украинские воины обезвредили 375 окупантов, 185 из них – безвозвратно. Также уничтожены три автомобиля, антенна управления БпЛА, три мотоцикла, три бага, три артиллерийские системы, повреждены две единицы автомобильного транспорта и две пушки противника.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Кураховском направлении враг также активен – 25 раз атаковал наши позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного, два боя продолжаются. В районе Андреевки враг сбросил два КАБа.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

На Времивском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий недалеко от Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь, Алексеевка, Большая Новоселка и Константинополь.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Новоданиловки. Степногорский враг атаковал НАРами.

На Приднепровском направлении агрессор однажды безрезультатно атаковал позиции наших войск.

Враг пытается наступать широким фронтом от Курщины до Херсона: произошло 199 боевых столкновений – Генштаб.

В Курской области украинские защитники отбили 44 вражеских атаки, еще 42 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили около 1550 оккупантов. Таким образом, количество отличившейся в войне живой силы агрессора возросло до 798 040. Защитники накануне также уничтожили 422 единицы военной техники и вооружения врага.

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