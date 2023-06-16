Для борьбы с дронами-камикадзе: Турция передала Украине зенитные установки CANiK M2 QCB – Oryx

Турция передала Украине зенитную установку, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет CANİK M2 QCB. Они используются в борьбе с барражирующими боеприпасами, в частности дронами-камикадзе.

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Об этом сообщили в Twitter нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx. Там подчеркнули, что Турция остается надежным союзником Украины по поставкам оружия.

"Первая отечественная зенитная установка Турции, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет CANİK M2 QCB, была отправлена ​​в Украину", – сказано в сообщении.

Напомним: ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция выступает за мир и не будет принимать ничью сторону в каких-либо военных конфликтах. Не является исключением и развязанная Россией полномасштабная война против Украины.

В то же время в ноябре 2022 года Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы. Несколько месяцев до этого Киев безуспешно просил администрацию президента США Джо Байдена предоставить ему этот вид вооружения.

Однако в мае 2023 года Анкара отказалась передать Украине комплексы С-400 в ответ на просьбу США.

"США спросили, отправит ли Турция С-400 в Украину, и мы ответили "нет", – заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, не приведя подробностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Швеция выделяет 12-й пакет военной помощи Украине на общую сумму 230 миллионов шведских крон (более 14 млн евро). Денежные средства пойдут на закупку и подготовку военного оборудования для Сил обороны;

– в Германии объявили о передаче новой партии ракет для систем Patriot в Украине. Передать планируют 64 ракеты;

– Болгария выразила намерение присоединиться к инициативе Европейского Союза по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Кроме того, в стране считают, что НАТО должно "развивать отношения с Украиной на более высоком стратегическом уровне".

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