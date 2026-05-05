Для некоторых это стало 'шоком': более 70% россиян теперь живут в зоне досягаемости украинских дронов – Bloomberg

Украинские беспилотники все чаще наносят удары вглубь российской территории, охватывая регионы Урала. Более 70% населения России теперь находится в зоне потенциальной досягаемости таких атак.

Об этом говорится в материале Bloomberg. В издании подчеркнули, что для части россиян такие удары стали неожиданностью и шоком, поскольку война долгое время не затрагивала такие районы.

Украина наращивает возможности дальних атак и уже может наносить удары на расстоянии более 1500 км. Это означает, что примерно четверть территории РФ находится в пределах досягаемости украинских дронов.

По данным Bloomberg, под удары уже попадают промышленные и энергетические объекты, в частности нефтеперерабатывающие заводы, предприятия и порты. Это также влияет на экономические ресурсы России.

Отдельные атаки фиксировались в районах Урала, в частности в Екатеринбурге, где впервые с начала полномасштабного вторжения повреждениям подверглась жилая инфраструктура. Местные власти неоднократно приостанавливали работу аэропортов из-за угрозы дронов. По данным российских ведомств, количество таких инцидентов в последнее время растет.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, в частности, под пристальным вниманием украинских воинов остаются ключевые нефтяные порты в Ленинградской области. Серия недавних ударов там, а также в Перми и Туапсе снизила возможности РФ зарабатывать на нефти, цены на которую резко взлетели.

