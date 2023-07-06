Для оккупантов название села будет очень 'символическим': в ВСУ рассказали о мощных боях в районе Клещиевки. Карта

На бахмутском направлении, в районе Клещиевки Донецкой области, продолжаются мощные бои. Детали о продвижении Вооруженных сил Украины пока не могут раскрыть.

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Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Там (в районе Клещиевки. – Ред.) идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но, судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них (россиян – оккупантов) будет очень символичным название Клещиевка", – сказал Череватый.

Стоит отметить, что российский пропагандист-"военкор" Александр Сладков 5 июля заявил, что оккупанты якобы сбежали из Клещиевки под Бахмутом. Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хвастался захватом этого села, где, по некоторым данным, погибли несколько тысяч его наемников.

В Генштабе тогда отметили, что в результате наступательных операций на Бахмутском направлении Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки. С юга и с севера от Бахмута защитники давят на российских захватчиков, выбивая их с захваченных ранее позиций и нанося значительные потери.