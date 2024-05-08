Для уничтожения Крымского моста нужно много ракет, но специалисты знают, куда бить, – Евлаш

Для того, чтобы уничтожить незаконно возведенный россиянами Крымский мост, понадобится много ракет, ведь переправа имеет немалые размеры. Наши военные знают, куда именно нужно бить, чтобы нанести значительные разрушения, однако нужно подгадать момент.

Об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что есть определенные места на Крымском мосту, по которым надо бить, чтобы железную дорогу и дорожное полотно было сложно восстановить. Наши специалисты работают в этом направлении.

"Мы видели уже достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно. Они знают, куда бить, но нужно время и момент. Крымский мост сейчас – самый защищенный объект почти во всем мире. Туда брошены бригады ПВО, он очень тщательно охраняется. Когда появляется какая-то угроза, россияне делают какие-то задымления, пытаются маскировать, потому что понимают – угроза есть", – сказал Евлаш.

Он добавил, что уничтожение Керченского моста ослабило бы возможности войск РФ в оккупированном Крыму. Враг больше не смог бы так активно поставлять оборудование разного типа на полуостров.

"Это серьезно сказалось бы в том числе имиджево, потому что должны понимать: этот мост стал символом триумфа России. И его уничтожение будет психологически выглядеть как пощечина, компонент, который положительно повлияет на наших людей и очень негативно – на политическое руководство РФ и деморализующее на врагов в целом", – отметил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, Крымский мост, соединяющий оккупированный украинский полуостров с РФ, рано или поздно окажется под ударом Сил обороны Украины. Однако к этой атаке нужно хорошо подготовиться: залп должен быть массированным, так как одномоментно разрушить нужно не одну-две секции переправы, а больше, сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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