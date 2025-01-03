Днем враг обстрелял Украину С-300, 'Искандерами' и 'Шахедами': сколько целей удалось сбить ПВО

В пятницу, 3 января, Украина испытала очередную волну атак с применением ракет разных типов и беспилотников Российские войска ударили по нескольким регионам страны, однако благодаря работе украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить часть вражеских объектов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВС Украины. В частности, противник использовал пять зенитных управляемых ракет С-300 для ударов по Курщине, а также выпустил три баллистических ракеты "Искандер-М" по Черниговщине.

Кроме того, с северо-восточного направления враг атаковал 32 ударными беспилотниками типа "Shahed" и другими дронами-имитаторами.

К 20:00 украинские силы противовоздушной обороны сообщили о сбитии трех авиационных ракет Х-59/69 и 13 ударных беспилотников.

"Держим небо! Вместе – к победе!" – отметили украинские защитники.

Стоит отметить, что в Украине вечером в пятницу, 3 января, объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 января ударные дроны РФ атаковали Киевщину. В результате атаки в Броварском районе погиб водитель грузовика, еще четверо гражданских пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!