Днепрогэс, Тузла, шахта "Юнком" и другие наиболее известные акты кремлевского экотерроризма в Украине

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области. В результате разрушения дамбы вода из Каховского водохранилища стремительно хлынула в Днепр, подтопив около 80 населенных пунктов. Само же водохранилище, по прогнозам специалистов, через несколько дней перестанет существовать.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал это преступление актом экологического терроризма и величайшей рукотворной техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Этот акт экотерроризма действительно самый большой по своим масштабам, но далеко не единственный в исполнении Москвы. OBOZREVATEL вспомнил наиболее резонансные случаи, когда кремлевский режим использовал экологический террор или экологический шантаж для достижения своих целей. Что интересно, в большинстве случаев у власти в Кремле уже был нынешний президент РФ Владимир Путин.

Подрыв дамбы Днепрогэса, 1941 год

Наиболее похожий на подрыв Каховской ГЭС случай произошел еще во времена СССР, но также – по указанию из Москвы. 18 августа 1941 года советские военные инженеры под командованием НКВД вывели из строя техническое оборудование Днепрогэса в Запорожье, после чего подорвали дамбу гидроэлектростанции.

По удивительному стечению обстоятельств вину за этот теракт советское руководство долго перекладывало на немецких военных. Лишь в конце 1980-х годов стало известно, что тайный приказ уничтожить оборудование станции и разрушить дамбу поступил из Ставки главнокомандующего армией СССР Иосифа Сталина.

Исследователи считают, что взрыв неожиданно для его организаторов снес 165 метров дамбы вместо запланированных 40-50 метров, в результате чего от стремительного разлива воды погибли 100 тысяч мирных жителей и 20 тысяч военных, которых по советской традиции об опасности не предупредили.

По замыслу советского военного командования, этот "маневр" должен был помешать дальнейшему продвижению немецких войск. Интересная аналогия, не правда ли? Однако, как мы знаем из истории, подрыв Днепрогэса существенного влияния на немецкое наступление не имел.

Строительство искусственной косы к украинскому острову Тузла в Керченском проливе, 2003 год

Разгоревшийся осенью 2003 года конфликт по поводу острова Тузла в Керченском проливе многие исследователи называют началом российской агрессии против Украины – мол, таким образом новоизбранный тогда президент РФ Владимир Путин нащупывал "болевой порог" в отношениях между двумя государствами.

Тузла – это самый большой остров в Керченском проливе (площадь 3 км², длина 6,5 км, ширина около 500 м). 7 января 1941 года указом Президиума Верховного совета РСФСР остров был передан Крымской АССР, которая в статусе Крымской области 19 февраля 1954 года вошла в состав Украинской ССР.

Однако в 2003 году российские власти неожиданно заявили, что, по их мнению, Украине отошла только континентальная часть Крыма, в то время как остров Тузла должен принадлежать России. После того как официальный Киев с этим не согласился, Москва прибегла к уловкам – попыталась соединить остров со своей сушей. Для этого с 29 сентября 2003 года от российской станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края РФ по направлению к острову Тузла начали насыпать плотину (искусственную косу).

Неожиданно для Путина эта ситуация вызвала жесткое сопротивление украинской власти. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма задействовал как военные (установил на острове пограничный гарнизон и пригрозил открыть огонь в случае посягательства на него иностранных сил), так и дипломатические средства (консультации в рамках Будапештского меморандума), и строительство искусственной косы было остановлено буквально в сотне метров от острова.

Кроме политических последствий (по сути, Россия отрабатывала сценарий аннексии части украинской территории) тот инцидент угрожал также последствиями экологическими – сооружение искусственной косы меняло направление достаточно мощного течения в Керченском проливе, что привело бы к изменению фарватера и подмыванию крымского берега.

Разрушение Донецкой фильтровальной станции, 2014-2023 годы

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) – один из объектов гражданской инфраструктуры, от которого зависит водоснабжение более полумиллиона людей Донецкой области (города Авдеевка, Ясиноватая, Бетманово, Крутая Балка и Верхнеторецкое с прилегающими районами, а также большая часть города Донецка). Она расположена вблизи оккупированного Россией с 2014 года города Ясиноватая и до 2022 года находилась в так называемой серой зоне – на буферной территории, которую не контролировала ни одна из сторон.

Добраться до этого объекта можно было только по одной-единственной трассе, которая вела с оккупированной Ясиноватой. С подконтрольной к тому времени украинскому правительству территории проезда не было, поэтому фактически станцию контролировали управляемые Кремлем боевики так называемой ДНР.

Проблемы в работе станции начались в 2014 году – когда после оккупации Россией части Донецкой области и провозглашения так называемой Донецкой Народной Республики была разрушена лаборатория анализа воды. С тех пор управляемые Кремлем боевики использовали фильтровальную станцию для экологического террора прифронтового города Авдеевка (то, что одновременно без воды останутся подконтрольные им Донецк, Ясиноватая и другие населенные пункты, российских террористов не сильно волновало).

Из-за повреждений, вызванных обстрелами со стороны так называемой ДНР, Донецкая фильтровальная станция прекращала свою работу по несколько раз в год. При этом боевики демонстративно не пропускали на станцию ремонтные бригады. Бывали случаи, когда запасов воды в на то время 30-тысячной Авдеевке оставалось на считаные часы и ее подвозили автоцистернами. Затем станцию все же восстанавливали, а через несколько месяцев все начиналось заново.

При этом, по оценкам экологов, если бы произошло попадание в станционное хранилище с запасами хлора (используется для очистки воды), то произошла бы экологическая катастрофа, по масштабу близкая к Чернобыльской. Управляемые Кремлем боевики об этом знали, поэтому сознательно держали украинскую сторону и международное сообщество в напряжении. Хлор со станции украинской стороне удалось вывезти только в 2018 году.

Затопление радиоактивной шахты "Юнком" на Донбассе, 2017-2023 годы

Еще один наглядный пример циничного экологического терроризма в исполнении Кремля. Шахта "Юнком" ("Юный коммунар", до советской оккупации Украины – "Рудник Бунге") – это угольная шахта в городе Бунге Енакиевской городской общины Донецкой области, активная эксплуатация которой осуществлялась с 1912-го по 1999 год.

Кроме того, что здесь впервые на Донбассе в 1914 году был использован отбойный молоток, шахта известна тем, что в ней в 1979 году на глубине 903 метра был совершен подземный ядерный взрыв, известный как объект "Кливаж". После этого, во избежание загрязнения подземных вод, из шахты все время откачивали радиоактивную воду.

После оккупации Россией в 2014 году части Донецкой области город Бунге и шахта "Юнком" оказались под контролем так называемой ДНР. В 2017 году представители российской оккупационной администрации перестали откачивать из шахты воду, а в апреле 2018-го вообще целенаправленно затопили ее, демонтировав при этом насосное оборудование. По последним данным, на начало 2020 года шахта "Юнком" была затоплена радиоактивной водой.

По оценкам экологов, это сознательное решение подконтрольных Москве террористов поставило под угрозу радиационного заражения бассейны рек Северский Донец и Кальмиус, а также Азовское море, что может затронуть не только Донбасс, но и Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области. Собственно, опасность до сих пор не миновала – чем дольше шахта находится в затопленном состоянии, тем больше риск радиоактивного заражения подземных вод всего региона.

Ситуация осложняется тем, что кроме "Юнкома" на оккупированном Россией Донбассе прекратили откачку воды на около 90 других шахтах, что привело к их частичному или даже полному затоплению. Как следствие – уже в скором будущем техническая вода шахт будет мигрировать, загрязняя подземные и поверхностные воды железом, хлоридами, сульфатами и другими вредными соединениями. В итоге из-за засоления подземные воды могут оказаться непригодными для использования и загрязнить реки, стекающие в Азовское море. Если ничего не делать, то в отдаленном будущем это может изменить состав и фауну всего моря и сделать целый регион непригодным для проживания.

Это только наиболее резонансные случаи экологического терроризма Кремля в Украине. Также можно вспомнить захват российскими военными Чернобыльской АЭС в феврале 2022 года, обстрел из танков Запорожской АЭС в марте 2022-го и разрушение аммиакопровода вблизи города Купянск в Харьковской области в июне 2023-го – все это имело место уже во время полномасштабной войны. И пока нет оснований надеяться, что Россия на этом остановится. Ее можно остановить только силой.

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