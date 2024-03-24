До последнего был верен присяге: на войне погиб 56-летний воин с Закарпатья Игорь Сакало

На войне против российских оккупационных войск 20 марта погиб старший солдат Игорь Сакало. 56-летний мужчина защищал родную страну в рядах 33-й отдельной механизированной бригады (в/ч А4447) Вооруженных сил Украины.

Гибель Героя подтвердила в Facebook Горинчевская территориальная громада Хустского района Закарпатской области, откуда воин был родом. Он жил в селе Горинчево.

Сакало Игорь Васильевич (1967 года рождения) в звании старшего солдата служил гранатометчиком. Его не стало в районе Марьинки, севернее населенного пункта Победа Покровского района Донецкой области, во время выполнения боевого задания.

Воин в результате сброса с вражеского дрона получил ранения, несовместимые с жизнью.

Герой достойно исполнял свой долг и до последнего удара сердца оставался верен присяге.

"Трудно найти слова для утешения, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам павшего воина! Пусть покоится в мире и покое душа нашего защитника!" – написали представители ОТГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

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