Добровольно вступил в ЧВК 'Редут': предатель из Крыма, воевавший против Украины, получил тюремный срок. Фото

Суд в Украине вынес приговор жителю временно оккупированного Крыма, добровольно вступившего в ряды ЧВК "Редут", подчиненной ВС РФ. Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы. Отмечается, что доказательства антиукраинской деятельности фигуранта предоставили оперативники Краматорского отряда ГПСУ.

По данным военных, мужчина прошел военную подготовку в ЧВК "Редут", после чего воевал против Украины в районе Бахмута. Там предатель попал в плен к военнослужащим Сил обороны Украины.

Напомним, СБУ разоблачила коллаборантку, призвавшую украинцев "голосовать за присоединение" Херсонщины к России во время оккупации правобережной части области. Предательницей оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района.

Женщина имела при себе бюллетени оккупантов, обходила дворы в сопровождении вооруженных иностранных захватчиков и собирала подписи. В случае отказа участвовать в этом псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Донецкой области контрразведка СБУ задержала предательницу, которая сливала российским террористам места базирования бронетехники украинских военных. Женщина пыталась разведать информацию о позициях ВСУ под Бахмутом.

– В Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жителя временно оккупированной Макеевки Донецкой области. В мае 2022 года он добровольно присоединился к рядам оккупационного подразделения "Оплот".

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