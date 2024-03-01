Договориться не удалось: в WSJ узнали, какие условия Кремль выдвигал Украине для завершения войны в 2022 году

Глава страны-агрессора России Владимир Путин публично намекнул о якобы своей открытости к обсуждению вопроса о прекращении войны в Украине на его условиях. Вероятно, речь идет о соглашении, первые колокольчики которого находятся в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями весной 2022 года.

На это обратило внимание издание The Wall Street Journal. Журналисты проанализировали документ от 15 апреля 2022-го, в котором описывается, как в Стамбуле участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям.

"Согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", запретив ей восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России", – говорится в сообщении.

В проекте соглашения отмечалось, что Украине, несмотря на возможность вступления в Евросоюз, не будет позволено вступать в военные союзы, в частности НАТО; на украинскую землю не будет допускаться иностранное оружие; ВСУ будут сокращены до определенного размера. То есть, Россия стремилась ограничить все – от численности войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

Согласно замыслу россиян, уже оккупированный Россией Крым должен остаться под влиянием Москвы и не считаться нейтральным. Кремль также настаивал на том, чтобы русский язык действовал наравне с украинским в правительстве и судах. Все это не было поддержано Киевом.

Вопрос о будущем районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией в 2014 году, не был включен в проект. Его, мол, оставили "на усмотрение Путина и Зеленского" во время личных переговоров, который хотел Кремль.

Кроме этого, желаемый российским диктатором проект договора предусматривал запрет на иностранное оружие, "включая ракетное оружие любого типа, вооруженные силы и формирования". Москва хотела, чтобы численность ВСУ составляла 85 тыс. военнослужащих, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Украинские же переговорщики хотели иметь 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Россия также заявляла, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.

В конце концов договориться сторонам не удалось. После переговоров масштабы российских военных преступлений против Украины стали еще более очевидными и о них заговорил весь мир, военное положение Украины улучшилось, Запад стал поставлять оружие для поддержки Киева.

Добавим, что в декабре американское издание The New York Times написало, якобы Путин посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры. В статье со ссылкой на двух близких к Кремлю экс-чиновников, а также американских и международных должностных лиц говорилось, что диктатор предлагает заморозить боевые действия на тогдашних линиях фронта. Хотя такие же сигналы Путин посылал и годом раньше – осенью 2022-го.

Сегодня Украина четко обозначила свою позицию: никакого намека на переговоры с агрессором, пока Россия не выведет войска из страны. Два года войны озлобили украинское общественное мнение против любого мирного соглашения, а президент Владимир Зеленский предупредил, что любое прекращение боевых действий просто позволит России перевооружиться и лучше атаковать Украину в дальнейшем. Он резко ответил по поводу "переговоров с Путиным", отметив, что вопрос о завершении войны лежит в "юридической и политической плоскости".

Как сообщал OBOZ.UA, судя по всему, Турция и Китай разрабатывают собственные переговорные платформы для "урегулирования ситуации в Украине". Кремль, вероятно, воспользуется ими, чтобы продвигать свои давние нарративы по поводу переговоров и войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!