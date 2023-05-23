'Доказательства в студию!' У Шойгу похвастались полной 'зачисткой' Белгородской области от 'ДРГ', но не поверили даже россияне

В РФ заявили, что так называемые "украинские ДРГ" были заблокированы и разгромлены российскими силовыми структурами. Однако даже обычные россияне не верят во все, что говорят им власти.

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Как заявили в Минобороны РФ, российская сторона смогла отразить наступление так называемых "диверсионных групп". Сообщается, что были убиты более 70 человек и уничтожены 4 БМП и 5 пикапов.

Так, в Минобороны РФ отметили, что после интенсивного артиллерийского обстрела пункта пропуска "Козинка", а также ряда других объектов Грайворонского района так называемые "украинские диверсанты" вторглись на территорию России. В ходе боевых действий "диверсионные группы" были заблокированы и разгромлены.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним было нанесено огневое поражение до полной ликвидации – уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевых бронированных машин и 5 пикапов", – уточнили в МО РФ.

Однако в успехи российского Минобороны не верят даже обычные россияне. Свои подозрения они выразили в комментариях к посту: "Доказательства в студию! Как Минобороны умеет врать, нам всем известно"; "Где доказательства"; "Ждем фото, если бы это была правда, уже все сообщества были бы в фото".

Впоследствии в российских Telegram-каналах сообщили, что так называемая "украинская ДРГ" вошла в село Богун-Городок в Борисовском районе. Там она столкнулась с российскими силами. В настоящее время сообщается, что в село были направлены российские резервы.

Напомним также, что Медведев устроил истерику из-за "ДРГ" в Белгородской области и попытался угрожать. Одиозный политик считает, что вылазки ДРГ на территорию России были проведены по указанию украинской власти.

Ранее сообщалось, что россияне запаниковали из-за новых боев в Белгородской области. Испуганные и возмущенные россияне сетуют на некачественно укрепленную границу своего государства.

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