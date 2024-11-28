Долетит до большей части континента: СМИ узнали примерные характеристики 'Орешника'

Новейшая баллистическая ракета "Орешник", по данным американских и британских экспертов, имеет высокую дальность действия и способна переносить ядерный заряд. Ее испытания и применение вызвали беспокойство в международном сообществе, в частности после удара по Днепру.

Видео дня

Об этом сообщила The New York Times 28 ноября, ссылаясь на собственные источники. "Орешник" разработан на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж", испытания которой проводятся с 2011 года.

Однако остатки ракеты, найденные после удара по Днепру, свидетельствуют о значительных отличиях между "Рубежом" и "Орешником".

В частности, "Орешник" меньше по размерам, что указывает на адаптацию для средних расстояний. Эксперты считают, что эта модификация позволяет преодолевать около 3410 миль (более 5 тысяч километров), охватывая большую часть Европы.

Название ракеты, по словам экспертов, намекает на суббоеприпасы, напоминающие скопления разлетающихся орехов при взрыве.

Аналитики, в частности, эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис, заявляют, что "Орешник" является результатом длительных разработок и испытаний.

"Эта система находилась в разработке уже некоторое время", – сказал он.

Ник Браун, аналитик британской разведывательной компании Janes, отметил, что у этой ракеты самый длинный радиус действия среди тех, что когда-либо использовались в конфликтах в Европе.

На основании предварительных испытаний эксперты считают, что "Рубеж" может нести до четырех боеголовок. Украинские официальные лица заявили, что "Орешник" нес шесть боеголовок, каждая с кластером из шести суббоеприпасов во время удара по Днепру. Украина заявила, что Россия могла накопить до 10 ракет "Орешник".

Стоит отметить, что страна-агрессор Россия может в эти сутки нанести удар по Киеву межконтинентальной ракетой "Орешник". Об этом намекнул российский диктатор Владимир Путин, заявив, что "сегодня в течение дня все возможно". Российский диктатор заявил, что Россия может использовать ракету "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 26 ноября, состоялось заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов. На этой встрече среди прочего обсуждали ситуацию с безопасностью после применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру. Эту атаку в Альянсе рассматривают как очередную попытку России терроризировать гражданское население и запугать поддерживающих Украину.

Ранее сообщалось, что новая баллистическая ракета "Орешник", по которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки. Благодаря этому она нанесла незначительный ущерб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!