'Долгая дорога к родительскому дому': на войне погиб Герой из Волыни Роман Гус. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Волынской области, старший солдат Роман Гус. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в октябре 2024 года, и эти пять месяцев его считали пропавшим без вести. Однако ДНК-экспертиза подтвердила гибель Героя.

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Печальное известие принес городской голова Владимира Игорь Паленко. Сегодня, 21 марта, город провел в последний путь своего защитника.

Роману было всего 29 лет. Боевой путь военнослужащего оборвался в октябре прошлого года в Донецкой области. Крепкий духом и нежный сердцем, не колеблясь,он стал на защиту своей семьи и родной земли, за будущее которых и отдал жизнь.

Долгой была дорога к родительскому дому Героя-защитника Романа Гуса. Лишь вчера утром экипаж миссии "На щите" привез его в родной Владимир. А сегодня в последний раз яркое солнце осветило земной путь погибшего Героя, отдавшего свою жизнь за Украину.

У защитника остались родители, жена и маленькая дочь. Они могли вместе с Романом уже в эту субботу праздновать его 30-летие. Но не суждено…

Вместе с семьей в последний путь Героя провела общественность Владимира – живым коридором почета, с множеством цветов, под звуки военного оркестра горожане провели Романа в храм Веры, Надежды, Любви, где состоялся обряд отпевания.

Похоронили защитника на Аллее Героев Федоровского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня, 21 марта, президент Чехии вместе с президентом Украины в Мощуне в Киевской области посетили мемориал "Ангелы Победы". Здесь лидеры стран почтили память воинов, отдавших жизнь, защищая Украину.

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