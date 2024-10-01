Должен быть среди тех, кто будет отстраивать Украину: на фронте погиб партиец 'ЕС' Руслан Полищук из Острога. Фото

В боях против российских захватчиков в Донецкой области погиб защитник Украины, член партии "Европейская солидарность" младший сержант Руслан Полищук. Жизнь Героя оборвалась 26 сентября.

Видео дня

О потере сообщил в Facebook лидер "ЕС" Петр Порошенко. Он отметил, что боец попал под бешеный артиллерийский обстрел, который поддерживала вражеская авиация.

Политик сообщил, что Полищук был родом из Острога Ривненской области. Он добровольно встал на защиту Родины с первых дней полномасштабного вторжения, хотя и не имел военного опыта.

"Выбрал путь воина и героя. Участвовал во многих успешных боевых операциях. Как признание его смелости, мастерства и лидерства, получил сержантское звание", – отметил Порошенко.

По его словам, погибший Герой был очень энергичным и умным человеком, настоящим патриотом.

"Получил качественное экономическое образование в Острожской академии, был предпринимателем, имел опыт в реальном секторе экономики. Был очень активным гражданином, членом "Европейской солидарности", всем сердцем болел за свою громаду. Он должен был быть среди тех, кто будет восстанавливать Украину", – убежден политик.

У Руслана Полищука остались жена и двое детей.

"Нет слов, которые могли бы уменьшить их боль. От всего сердца приношу свои соболезнования семье и близким. Вся Украина плачет о наших героях-защитниках. Вечная память Руслану Полищуку", – написал лидер "ЕС".

Напомним, также на фронте во время выполнения боевого задания погиб 23-летний военный из Киевской области, командир танкового взвода Михаил Мацелик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 сентября. В гражданской жизни воин был преподавателем Ирпенского профессионального колледжа экономики и права.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Буче на Киевщине простятся с 43-летним военным Андреем Ягмурджи. Герой погиб в апреле 2022 во время обороны Азовстали.

– Также на войне погиб младший сержант Никита Тертышный, оператор беспилотного летательного аппарата воинской части А1126. Это произошло 23 сентября при выполнении боевого задания в районе Покровска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!