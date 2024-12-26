Должен помочь выровнять ситуацию: Зеленский сообщил об увеличении поставок военной помощи от США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты увеличивают поставку военной помощи Украине. Передача украинским Силам обороны дополнительного военного оборудования поможет выровнять ситуацию на передовой.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1037-го дня войны с Россией, в четверг, 27 декабря. По его словам, очень важно, что сейчас Вашингтон увеличивает помощь Украине.

Президент подчеркнул, что Украине нужно больше оружия, чтобы сбить темпы штурмов российских оккупационных войск, а также иметь более сильные позиции для дипломатии.

"Обеспечение. Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставки должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов. Нам нужна большая сила оружия. И сильные позиции для дипломатии. И каждое подразделение, каждая бригада, которая это обеспечивает, приближает для нас возможность нормального мира", – сказал Зеленский.

Напомним, что после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине на Рождество, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что приказал Пентагону продолжать наращивать поставки вооружения для нашего государства. По его словам, за последние месяцы Штаты предоставили Украине сотни ракет для комплексов ПВО, и на подходе еще больше таких боеприпасов.

"Я приказал Министерству обороны продолжать наращивать поставки оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских войск", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях источники Reuters сообщили, что США в ближайшее время объявят пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Этот пакет является частью программы Инициативы о помощи Украине в области безопасности (USAI), которая предусматривает закупку нового вооружения.

Также сообщалось, что Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В него, среди прочего, вошли танки Leopard 1 и бронеавтомобили.

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