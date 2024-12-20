США в ближайшее время объявят пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 1,2 миллиарда долларов. Этот пакет является частью программы Инициативы о помощи Украине в области безопасности (USAI), которая предусматривает закупку нового вооружения.

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Об этом сообщили Reuters два источника, знакомых с этим вопросом. Это вооружение будет закуплено в оборонной промышленности США или партнеров, а не передано из американских запасов, поэтому его доставка может занять несколько месяцев или даже лет.

По данным источников агентства Reuters, в новом пакете будут перехватчики для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

С момента начала войны в феврале 2022 года США уже выделили Украине 175 миллиардов долларов помощи, из которых более 61 миллиарда направлено на оборону. При этом около половины оборонного финансирования было реализовано через программу USAI. Другая часть поступала непосредственно из составов армии США по программе президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA).

Новый пакет может стать завершающим этапом прямой военной поддержки, особенно учитывая предстоящие политические изменения в США.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно подвергал сомнению уровень участия США в конфликте, предполагая, что европейские союзники должны нести большее финансовое бремя. Некоторые его однопартийцы-республиканцы, которые со следующего месяца будут контролировать и Палату представителей, и Сенат, также остыли к помощи Киеву.

Такая позиция – несмотря на сильную поддержку в Конгрессе США в прошлом постоянной или расширенной поддержки Украины – вызвала обеспокоенность среди сторонников Украины в Вашингтоне по поводу будущего американской помощи при администрации Трампа.

8 декабря министерство обороны Соединенных Штатов объявило о "значительном новом пакете" военной помощи для Украины. В общей сложности его стоимость составляет 988 миллионов долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента сказали, что планируют использовать все средства, выделенные на помощь Украине. В Белом доме надеются реализовать их в инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Речь идет о довольно внушительной сумме. В Пентагоне посчитали, что США еще располагают около $9 млрд для военной помощи Украине. Это $2,21 млрд. по инициативе USAI и $6,8 млрд. в пределах полномочий главы государства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также уверял, что Вашингтон полностью использует средства в помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. Он доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

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