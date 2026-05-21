'Должны быть готовы': в ГПСУ оценили угрозу для Украины со стороны Беларуси

На украинско-белорусской границе пока не фиксируют активных провокаций, однако ситуация остается потенциально опасной. В то же время в глубине территории Беларуси наблюдается усиление военной инфраструктуры и логистических маршрутов.

Украинские пограничники отмечают, что внимательно отслеживают все изменения вблизи границы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, на линии государственной границы с Беларусью пока не зафиксировано провокационных действий. В то же время он подчеркнул, что вглубь белорусской территории происходят процессы, которые могут влиять на ситуацию с безопасностью.

По его словам, речь идет об обустройстве военных инфраструктурных объектов и развитии логистических путей, которые потенциально могут быть использованы как белорусской стороной, так и Россией в случае принятия решений о переброске дополнительных сил.

"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что снова наблюдается очередная активность России по давлению на Беларусь, чтобы более масштабно привлечь к войне против Украины", – отметил Демченко.

Он добавил, что украинская сторона внимательно отслеживает все процессы благодаря работе разведки, Министерства обороны и Государственной пограничной службы. Это позволяет получать полную информацию и оперативно реагировать на возможные угрозы с северного направления.

Отдельно спикер подчеркнул, что северная граница остается потенциально опасной, поэтому Украина усиливает оборонительные меры.

По его словам, это включает инженерное укрепление государственной границы, строительство фортификаций в приграничных районах и расширение системы минно-взрывных заграждений.

"Это все продолжается по всей протяженности границы с Беларусью. Потому что нельзя выделять какое-то направление, ведь весь этот участок нашей границы находится в зоне риска, поэтому должны быть сильными и готовыми к развитию любых ситуаций", – резюмировал Демченко.

Напомним, в северных регионах Украины начались масштабные мероприятия по безопасности с участием СБУ и других составляющих Сил обороны. Они охватывают приграничные области и имеют целью предотвратить возможные угрозы со стороны России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране, о чем он заявил во время доклада министра обороны Виктора Хренина.

Он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

