Должны ли проходить ВВК военнообязанные, имеющие право на отсрочку: разъяснение

В Украине отнедавна действует новое законодательство по мобилизации, которое предусматривает изменения в правилах призыва в войска для военнообязанных, призывников и резервистов. Ранее для получения отсрочки документы подавали как до прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), так и после этого.

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Однако после изменений на законодательном уровне все изменилось. Следует ли проходить ВВК тем, кто имеет право на отсрочку, читайте в материале OBOZ.UA.

Нужно ли проходить ВВК тем, кто имеет право на отсрочку

До 18 мая 2024 г. в Украине существовала разная практика – военнообязанные подавали документы для получения отсрочки от мобилизации как до прохождения ВЛК, так и после.

Однако после одобрения постановления Кабинета министров № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" ситуация изменилась, объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

По словам специалиста, теперь граждане, обратившиеся в ТЦК с письменным заявлением о получении отсрочки до принятия решения соответствующей комиссией, не должны направляться на медосмотр для определения пригодности.

"Если военнообязанному гражданину будет отказано в предоставлении отсрочки, то только тогда он должен направляться на ВЛК", – сказала Скумадчук.

Военнообязанные, срок действия отсрочки которых во время проведения мобилизации на период военного положения не истек, также не направляются на ВВК.

Исключение составляют граждане, изъявившие желание служить в рядах Вооруженных сил Украины по контракту, добавила юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Мужчины 18–60 лет до 16 июля должны включительно обновить свои данные.

Всем, кто не обновит данные в указанный срок, грозит административная ответственность. Сделать это можно в ТЦК и СП, ЦНАП или онлайн в приложении "Резерв+".

Некоторые категории военнообязанных получают право на отсрочку, в том числе и имеющие бронь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, должны ли проходить ВЛК граждане младше 25 лет.

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