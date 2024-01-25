'Должны разбираться эксперты': Лубинец прокомментировал заявления РФ о военнопленных на борту самолета Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Украина не увидела никаких признаков пребывания десятков людей на борту разбившегося накануне самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Основательнее в вопросе должны разобраться эксперты.

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Так омбудсмен прокомментировал в эфире национального телемарафона заявления РФ по поводу украинцев в воздушном судне оккупантов. Он выразил убеждение, что если бы россияне действительно имели доказательства, например фото или видео с места аварии, где было бы видно такое множество тел, они бы уже их использовали.

"Я не могу утверждать, что в самолете были военнопленные", – подчеркнул Лубинец.

"Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей – граждан Украины или не граждан Украины", – отметил омбудсман.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолета "Ил-76" российских Военно-космических сил на территории Белгородской области. Инцидент предварительно квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

В Белом доме прокомментировали произошедшее в Белгородской области России падение самолета Ил-76 и также отметили, что пока не располагают достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом и были ли в нем украинские военнопленные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 января в Белгородской области России упал военный самолет Ил-76. Борт загорелся прямо в воздухе.

– Россияне заявили, что на борту разбившегося в Белгороде 24 января самолета Ил-76 было более 60 человек. Они погибли. Впоследствии россияне сообщили, что это якобы были украинские военнопленные, которых везли на обмен. Однако ряд фактов вызывает сомнения в правдивости этой версии.