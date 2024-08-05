Должны сохранить жизнь украинских воинов: в ВСУ презентовали беспилотные системы отечественного производства. Фото

В Украине представили новые современные беспилотные системы отечественного производства. Они помогут Силам обороны компенсировать численное преимущество врага и сохранить жизнь украинских воинов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 5 августа. Как отмечается, презентацию провели на одном из полигонов Сил обороны.

Заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко подчеркнул, что в украинской армии внедряют технологии, позволяющие эффективно заменить людей на поле боя роботизированными дронами.

Беспилотные ударные системы уже стали качественной альтернативой разным видам вооружения, в том числе и артиллерии. По многим показателям они оказались эффективнее, отметили в Генштабе.

"Сейчас Силы обороны активно сотрудничают с отечественными и иностранными разработчиками военных технологий с целью широкого использования искусственного интеллекта на поле боя. Технологии – основа нашей победы", – говорится в сообщении.

Напомним, что на конференции в рамках хакатона Precision, посвященного беспилотным системам, Лебеденко отметил, что беспилотные системы на поле боя по эффективности уже преобладают классические виды оружия, включая артиллерию.

Поэтому ВСУ нуждаются в постоянном улучшении БПЛА, в частности, в отношении машинного видения, элементов искусственного интеллекта, роев дронов и современных средств РЭБ. По его словам, сейчас главное – найти самые эффективные технологические решения для сохранения жизни украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, находящиеся на вооружении Украины многоцелевые истребители F-16 оснащены новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении PIDS и ECIPS. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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