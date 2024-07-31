В ВСУ заявили, что беспилотники на поле боя превосходят по эффективности артиллерию

Беспилотные системы на поле боя по эффективности уже имеют преимущество над классическими видами оружия, включая артиллерию. Поэтому Вооруженные силы Украины нуждаются в постоянном улучшении БПЛА, в частности, в отношении машинного видения, элементов искусственного интеллекта, роев дронов и современных средств РЕБ. Главное сейчас – найти самые эффективные технологические решения для сохранения жизни украинских защитников.

Видео дня

Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко на конференции в рамках хакатона Precision, посвященного беспилотным системам. О мероприятии 31 июля информировала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Побеждать технологиями и беречь жизнь. Технологии должны стать основой украинской победы. Предпосылка – это быстрая адаптация и тесное сотрудничество частного и государственного секторов, массовость и актуальность различных беспилотных систем в воде, небе и земле. Таким был главный посыл конференции в рамках хакатона Precision, посвященного беспилотным системам", – рассказали в Генштабе.

По словам Лебеденко, за последние почти три года на поле боя произошли существенные технологические сдвиги.

"Командование ВСУ видит эту технологическую перспективу. Главное для нас – найти самые эффективные решения для сохранения жизни наших военных", – сказал он.

Поэтому ВСУ нуждаются в постоянном улучшении беспилотных систем – это машинное видение, элементы искусственного интеллекта, рои беспилотников и современные средства РЭБ.

На конференции также обсудили необходимость улучшения взаимодействия между государством и частными производителями БПЛА.

Интенсифицировать это взаимодействие позволит только что созданное командование Сил беспилотных систем ВСУ под руководством полковника Вадима Сухаревского.

Сухаревский в свою очередь заявил: командование Сил беспилотных систем ВСУ объединяет три основные стихии: небо, землю и воду.

"Если говорить о воздушных беспилотниках, работающих на тактической глубине (до 20 км), ВСУ имеют в этом колоссальный опыт и возможности – более 165 только воздушных средств. Сейчас общаемся с производителями, определяем направления по усовершенствованию этой глубины. И призываем производителей присоединиться к нас, посетить наши полигоны и вместе совершенствовать необходимое для ВС Украины оружие и средства", – рассказал он.

По словам Лебеденко, БПЛА на поле боя "уже преобладают по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию".

Соответственно, приоритетные направления для ВСУ и производителей оружия – также технологичны. Это перехватчики, системы коррекции огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины (более 100 км).

Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил задачу максимальной сохранности жизни людей на поле боя. Так что уже начинается внедрение технологий, позволяющих эффективно заменить присутствие людей роботизированными системами на наиболее опасных участках фронта, рассказали в Генштабе.

Кроме того, среди ближайших шагов реформирования беспилотных систем – внедрение тактики ударов роями и инсталляция систем "свой-чужой" на БПЛА, которые раньше использовались только в авиации.

"Сегодня главнокомандующим определена задача комплексного применения роботизированных комплексов и БПЛА на поле боя. Например, заменить взводный опорный пункт технологическими системами, когда персонал находится вне опасной зоны. Мы можем иметь технологическое преимущество, которое позволит нам победить", – сказал Лебеденко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Силы обороны Украины при атаках по РФ применяют тактику "тысячи порезов", постепенно обескровливая противника. У ВСУ есть отечественное вооружение, которое позволяет делать точечные удары по важным объектам страны-агрессора.