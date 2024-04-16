'Должны ценить одинаково каждую жизнь': Зеленский намекнул на двойные стандарты в отношении союзников к Украине и Израилю. Видео

Необходимо достичь подлинного равенства в защите от террора и в Украине, и в Европе, и в других частях света. Нужно одинаково ценить каждую жизнь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем традиционном итоговом обращении во вторник, 16 апреля. Тем самым глава государства намекнул на двойные стандарты в отношении союзников к Украине и Израилю.

"Работаем каждый день над нашими отношениями с партнерами. Непрерывно работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора. Когда будут действовать одинаковые, равные правила. Когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов", – подчеркнул президент.

В частности он добавил, что через два дня после ударов Ирана по Израилю многие говорили о "различных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке". Есть разные уровни угроз и разное воздушное пространство. Хотя, отметил президент, "шахеды" и баллистика одинаковы.

"Мы слышали о разных угрозах эскалации. Но разве жизнь человеческая разная? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет. Кроме того, украинские власти активно работают, чтобы сделать результативным первый Глобальный саммит мира в июне.

"Мы благодарим всех лидеров и государств, которые за эту неделю выразили свою готовность принять участие в саммите в Швейцарии. Я хочу отдельно поблагодарить канцлера Германии. За лидерство и соответствующую международную коммуникацию. За сигналы, которые мы услышали из Пекина. Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины. Саммит в Швейцарии дает реальный шанс всем нам, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что провел несколько совещаний с военным руководством Украины. В ходе доклада Александра Сырского и Рустема Умерова обсуждалась фронтовая ситуация и защитные действия.

"Задача очевидна – максимально сдерживать российские штурмы и отражать каждый удар оккупанта", – подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителей специальных служб, в частности, главы СБУ. В ней говорилось о защите от внутренних угроз и о действиях наших спецслужб в защите Украины от оккупанта. Президент подчеркнул, что украинские специальные службы действительно эффективны в уничтожении врага.

В частности, он отметил результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, эффективно ликвидирующих российские ЗРК, и работников 13-го управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы снизить российскую способность терроризировать Украину. Именно они уничтожают РЛС, которые, в частности, помогают российской авиации бомбить нашу страну управляемыми авиабомбами.

Кроме того, Зеленский сообщил, что провел подготовительное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, СБУ, Минцифры и сотрудники Офиса президента. По его словам, сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности Украины и украинцев из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы.

В своем обращении президент также упомянул автора петиции об ограничении онлайн-казино, младшего сержанта Павла Петриченко, бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады, погибшего 15 апреля в бою. Он выразил соболезнования родным, близким и всем друзьям павшего воина.

В конце обращения президент традиционно поблагодарил всех, кто помогает, и тех, кто защищает наше государство.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что без военной помощи от США у Украины не будет шансов победить Россию. Он отметил, что если Украина потерпит поражение в этой войне, Россия не остановится, война будет и в других странах и американским солдатам также придется воевать.

Также Зеленский объяснил, почему России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, снабжавшую электроэнергией Киевский регион. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69.

Напомним, российская террористическая армия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Враг сосредотачивает усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

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