Дом в Умани мог быть не случайной целью ракетного удара, – военный эксперт

Дом в Умани, в который 28 апреля попала ракета страны-агрессора России, мог быть избран в качестве цели неслучайно. Главная цель массированной атаки на Украину – устрашение мирных жителей, однако часть уничтоженных ракет врага могла иметь другие задачи.

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Последние обстрелы показали, что у России есть "условно высокоточное" оружие. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"У меня есть определенное понимание, почему целили именно в этот дом в Умани. В этом городе я прожил больше десяти лет. Но я бы не хотел сейчас об этом говорить", – заметил он.

Эксперт добавил, что во время массированной атаки 28 апреля оккупант применил "условно высокоточное оружие". "Было бы большим комплиментом говорить, что они целили именно в этот подъезд, но если мы говорим о многоквартирном доме с несколькими подъездами, это довольно большая цель. Это не то, что обычно укладывается в понятие высокоточного оружия. Например, в западных образцах высокоточного оружия отклонение плюс-минус несколько метров", – пояснил Мельник.

Он также предположил, что часть сбитых ракет противника могла быть запрограммирована на уничтожение других целей в Украине. "Мы просто не знаем, что было заложено в программе тех ракет, которые уничтожены. Можно предположить, что такая цель, как жилой дом, не была приоритетной", – сказал эксперт.

"Если говорить в целом, то это составляющая российской стратегии, которая касается терроризирования гражданского населения. Как сама цель, так и время, в которое эти удары наносились, свидетельствует о том, что расчет был на максимальное количество жертв среди гражданского населения", – подытожил он. .

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ночью 28 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Были атакованы Киев, Умань, Днепр, Николаев и Кременчуг. Одна из ракет попала в жилой дом в Умани, есть погибшие и пострадавшие. 21 из 23 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны Украины.