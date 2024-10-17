'Дома сгорели, остались бетонные коробки': в ОТГ 'Луганск' рассказали о ситуации в Торецке

В почти полностью уничтоженном Торецке ситуация остается критической. В городе ведутся активные боевые действия, а линия столкновения постоянно перемещается.

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Об этом рассказала спикер Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ОТГ) "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире КИЕВ24. Она отметила, что сложно оценить, какую часть города контролируют украинские военные, поскольку линия столкновения постоянно перемещается.

"Сразу скажу, что говорить о процентах захвата города, в котором ведутся активные боевые действия, очень сложно. Потому что линия столкновения постоянно перемещается", – сказала спикер.

По ее словам, Торецк фактически уничтожен. Враг использует артиллерию, авиацию и дроны, чтобы стереть город с лица земли.

"Все дома сгорели, остались только бетонные коробки... Таким образом, враг пытается захватить город, стирая его с лица земли артиллерией, авиацией, дронами", – добавила Бобовникова.

После обстрелов российские войска пробуют закрепиться на уже выжженной земле, отправляя малые штурмовые группы в районы, где практически ничего не осталось.

"На выжженную землю враг заходит малыми штурмовыми группами, пытаясь удержать позиции там, где фактически ничего нет", – объяснила Бобовникова.

До полномасштабного вторжения в Торецке проживало 70 тысяч человек. Сейчас в городе находится более тысячи мирных жителей, которые не захотели уехать. Используя тактику выжженной земли, оккупантам удалось захватить часть улиц Торецка. Они прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что захватчики смогли оккупировать около половины Торецка. По его словам, украинские защитники продолжают контролировать около 40-50 процентов города, другая территория захвачена врагом.

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