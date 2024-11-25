Донетчина, Запорожье и Курщина: Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. В ходе доклада они обсудили ситуацию на ключевых направлениях фронта.

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Особое внимание было уделено Донетчине, Запорожскому направлению и операциям в приграничных районах Курской области. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается на Кураховском направлении.

"Доклад Главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донетчина. Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", – сказал он.

На Запорожском направлении украинские Силы обороны успешно контролируют ситуацию. Были обсуждены потенциальные угрозы, а также дальнейшие действия по удержанию и укреплению позиций на этом важном плацдарме.

Кроме того, ВСУ продолжают успешно действовать в приграничных районах Курской области. Украинские воины наносят российской армии ощутимые потери, направленные на уничтожение ее потенциала. Как отметил Зеленский, главная задача в этом направлении – максимальное ослабление возможностей агрессора.

"Благодарен всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач", – резюмировал президент.

Напомним, в ночь на 25 ноября подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов на территории России. Удары получили объекты в Брянской, Калужской и Курской областях.

Напомним, через тысячу дней полномасштабной войны с Россией у Украины есть собственные дальнобойные возможности. Цели на территории РФ уже поражают дальнобойные дроны украинского производства, на подходе – все больше ударов "длинными" украинскими ракетами "Нептун", а недавно россиянам стоит бояться еще и американских ATACMS.

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