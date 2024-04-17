'Донецк – это Украина': патриоты устроили смелую акцию в оккупированном городе. Фото

Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" устроили смелую акцию в оккупированном Донецке. В этот раз патриоты повязали желтые ленты возле Аквасферы и распространили патриотические плакаты в частном секторе города.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале движения. Украинские патриоты еще раз показали, что даже после стольких лет оккупации в Донецке ждут ВСУ.

В то же время россиянам активисты напомнили, что они не желательны на нашей земле.

"Донецк – это Украина! Активисты движения "Желтая Лента" повязали желтые ленты возле Аквасферы и распространили патриотические плакаты в частном секторе города. Мы продолжаем сопротивляться оккупантам в ожидании ВСУ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские патриоты устроили акцию в оккупированном Крыму с напоминанием, кому действительно принадлежит полуостров. Свои послания активисты распространили в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и Феодосии.

Напомним, что в Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая Лента" разместили символы сопротивления россиянам. Украинцы украсили дорогу на стадион желтыми лентами.

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