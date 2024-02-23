'Дополнительное давление': Гуменюк объяснила, связан ли ночной удар РФ по Одессе с ситуацией вокруг Приднестровья

На территории подконтрольного России анклава в Приднестровье в Молдове сейчас фиксируются попытки создать общественно-политическое напряжение, хотя бурной активности там на данный момент не происходит. Однако давление оккупанты оказывают, в частности, и атакуя ракетами и дронами-камикадзе Одесщины, граничащей с Приднестровьем.

Об этом, комментируя атаку в ночь на 23 февраля, заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. С помощью таких атак оккупанты посылают сигнал своим ставленникам в Приднестровье, что в случае чего якобы обеспечат им "поддержку".

По словам Гуменюк, какой-либо особой активности в оккупированном Приднестровье пока не наблюдается. Однако Силы обороны фиксируют усилия по "расшатыванию в информационном пространстве", а также попытки "создать общественно-политическое напряжение на этих территориях".

Подобные усилия РФ по Приднестровью, добавила она, происходят время от времени своеобразными "волнами".

И вражеские атаки на Одесщину, граничащую с пророссийским анклавом на территории Молдовы, по мнению спикера Сил обороны юга, связаны с зафиксированными попытками "информационного расшатывания".

"Атака, которая состоялась ночью (в ночь на 23 февраля. – Ред.) в направлении Одесщины, в частности с использованием ракет, – это дополнительное давление и попытка убедить, что поддержка будет обеспечена в случае возникновения там бурной ситуации", – убеждена Гуменюк.

Однако, успокоила она украинцев, южная граница Украины в пределах Одесской области надежно защищена и укреплена, Силы обороны обеспечили ее неприкосновенность.

"Мы отслеживаем ситуацию, а со стороны "Приднестровской республики" подобные накручивания ситуации, обострение были предсказуемы", – отметила она.

Ночью в Одессе обломки пораженного дрона упали на здание предприятия в прибрежной зоне. Предприятие потерпело разрушения, там вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили тела троих погибших.

Напомним, ранее в Институте изучения войны предостерегали, что Россия может использовать непризнанное Приднестровье для дестабилизации ситуации в Молдове.

Между тем, появилась информация, что "ПМР" может попроситься в состав РФ. В то же время в Главном управлении разведки не подтверждают информацию о том, что 28 февраля местные гауляйтеры якобы обратятся к Москве с просьбой о "присоединении".