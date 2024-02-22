'Достанем везде': на пораженном полигоне в Херсонской области проходила тренировка штурмовых групп врага, – Гуменюк

Украинские военнослужащие нанесли точечные удары по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. В результате враг понес большие потери в живой силе.

Стоит отметить, что в момент удара оккупанты готовили на полигоне штурмовые группы для атаки на населенный пункт Крынки. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказала начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, кремлевская пропаганда рассказывает, что якобы "зачистила" населенный пункт Крынки, но по-прежнему продолжает его штурмовать. Кроме того, захватчики активно готовят новое пушечное мясо для штурмовых действий.

Во время подготовки такой группы ВСУ нанесли удар по вражескому полигону вблизи населенного пункта Подо-Калиновка. В результате атаки было уничтожено как минимум 60 российских военных.

"Вся эта профанация с установкой флага и бегством оттуда была феерично завершена отработкой по одному из полигонов, где готовятся подобные штурмовые группы. Работа была проведена результативно, как минимум 60 захватчиков точно больше не вернутся на боевые позиции, а другие данные мы разведываем", – сказала Гуменюк.

При этом спикер ОК "Юг" отметила, что в момент атаки враг проводил слаживание штурмовых групп. Также Гуменюк не стала раскрывать какое именно средство поражение использовалось для уничтожения захватчиков.

"Происходила тренировка штурмовых групп, они пытались отработать слаживание своих действий. Мы используем все имеющееся у нас оружие и мощь, поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов. Пусть понимают, что достанем везде", – отметила Гуменюк.

После ликвидации десятков захватчиков на полигоне кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику и начал искать виновных. Рупор Кремля пожаловался, что в ряды оккупационной армии РФ якобы проник враг, который слил информацию о полигоне, а потом опубликовал фотографии с последствиями ударов.

Ранее в сети появилось видео момента удара по полигону российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Этот объект захватчиков вблизи села Подо-Калиновка Вооруженные силы Украины поразили ракетами 21 февраля, было ликвидировано около 60 военных страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. По нему ударили в момент построения военнослужащих, 65 захватчиков были ликвидированы.

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