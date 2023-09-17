Достаточно эшелонированная: в ВСУ объяснили, как можно прорвать оборону врага

На востоке Украины войска РФ используют достаточно мощную глубоко эшелонированную оборону, однако она не является непреодолимой. При правильном применении техники, планировании и тактике эти заграждения можно преодолевать, и если у врага есть хотя бы одно слабое место, можно сделать дыру в его фронте.

Об этом 17 сентября рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. В частности, он отметил, что на Бахмутском направлении линии обороны противника менее оборудованы, поскольку боевые действия продолжаются еще с зимы и времени на такие сооружения не было.

На других направлениях, в частности на Лимано-Купянском, вражеская оборона достаточно мощная.

"В метрах 20 от окопа на первой линии стоят инженерные заграждения и колючая проволока. Перед ней в полутора километрах есть минно-взрывные заграждения, в том числе противотанковые и противопехотные мины. После него есть противотанковый ров, глубиной до 2,5 и шириной до 3 метров", – рассказал спикер Восточной группировки войск.

Видео дня

Илья Евлаш добавил, что за танковым рвом устанавливают еще одну минно-взрывную полосу. Первая линия – это инженерные заграждения разного типа – противотанковые ежи и "зубы дракона".

"Они достаточно эшелонированные, но не непреодолимые. При правильном применении различных машин разграждения, мы можем делать проходы и преодолевать эти заграждения. Главное – правильная тактика и планирование", – сказал Евлаш.

По его словам, не стоит недооценивать и нашу разведку. Ведь если у окупантов есть хотя бы одно слабое место, можно сделать дыру в их фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В британской разведке отметили, что армия РФ пытается усилить оборону возле временно оккупированного Токмака, который находится в 16 км от нынешней линии фронта. Для этого враг разворачивает дополнительные блокпосты.

– Илья Евлаш также рассказал, что враг замедлил наступление на Купянском направлении. По его словам, ВСУ дали "по зубам" оккупантам вблизи Новоегоровки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!