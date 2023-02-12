Доступ в Бахмут ограничили: какие правила будут действовать с 13 февраля

Въезд в Бахмут с понедельника, 13 февраля, ограничат для всех гражданских, в том числе волонтеров и журналистов. Доступ в город будет открыт только при наличии специальных пропусков.

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Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Там отметили, что работу по оформлению спецпропусков осуществляют совместно с военными и правоохранителями.

Как объяснил командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр", цель таких мер – обеспечить безопасность гражданских от вражеских ДРГ, которые проникают в Бахмут.

На данный момент в пригороде восточной и южной части населенного пункта идут уличные бои.

"По далеким флангам Бахмута враг делает регулярные попытки окружить город", – рассказал военный.

Как получить спецпропуск для въезда в Бахмут

Журналистам, желающим работать в Бахмуте, необходимо до 17 часов желаемого дня въезда подать заявку по ссылке. При этом следует указать имена всех членов команды.

Пропуска для прессы выдаются при наличии аккредитации Вооруженных сил Украины, которая также предъявляется при въезде. Получить пропуск можно с 19:30 до 20:30 в Краматорске, он будет действовать в течение даты, указанной в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЧВК "Вагнер" заявили о захвате Красной Горы под Бахмутом. Однако в Генеральном штабе ВСУ этой информации не подтверждают.